Starters hebben het moeilijk: woningen zijn duurder geworden en hypotheken zijn steeds lastiger te krijgen. Een ouder-kindhypotheek biedt uitkomst. Althans, als het goed is vastgelegd.

"Voor starters zonder ouders met geld is het bijna onmogelijk geworden om een eigen huis te kopen", zegt Lucienne van der Geld, docent notarieel recht en directeur van Netwerk Notarissen. Het aandeel starters onder aanvragers van een hypotheek liep vorig jaar met bijna 10 procent terug, volgens cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Het is dus niet zo gek dat de ouder-kindhypotheek in trek is. Zo'n familielening is een win-winsituatie: ouders krijgen via de rente meer rendement op hun spaargeld en de kinderen een hogere hypotheek tegen lagere maandlasten.

Een van de gelukkigen met ouders met een goedgevulde portemonnee is Sanne (28, contentmanager). In de zoektocht naar een eigen huis ontdekte ze al snel dat dat op eigen houtje niet ging lukken. "We stonden met twintig man bij één woning te kijken, er werd flink overboden", vertelt ze aan de telefoon.

Huis met drie slaapkamers en een tuintje

Met behulp van een ouder-kindhypotheek kocht Sanne anderhalf jaar geleden een huis met drie slaapkamers én een tuin in Tilburg. Het prijskaartje: 164.000 euro. Ze leende er 30.000 euro voor bij haar ouders. Financieel betekende het een sprong voorwaarts: haar woonlasten daalden van 900 euro per maand voor haar huurwoning naar 570 euro per maand voor de aflossing en rente.

"Een ouder-kindlening is een prachtige mogelijkheid, als de partijen maar goed nadenken over alles wat mis kan gaan", zegt notaris Van der Geld. De bottomline van haar advies: maak duidelijke afspraken over welk bedrag wordt geleend, hoe het zit met de terugbetaling en leg dat alles schriftelijk vast. "Het kan anders een onaangename bron van discussie zijn voor erfgenamen als de erfenis wordt verdeeld."

Wat gebeurt er als er ruzie uitbreekt en de familieleden geen contact meer met elkaar hebben? En wat als de ouders financieel in de knel komen, gaan scheiden of het geld nodig hebben? Van der Geld: "Ouders moeten bovenal beseffen dat hun kind het huis moet verkopen als zij het geleende geld terug willen. Het is dus niet verstandig om al je geld uit te lenen."

Lening of verkapte schenking?

Vaak komt het er volgens Van der Geld op neer dat een ouder-kindhypotheek een verkapte schenking is. Anders dan bij een eigenwoningschenking, die tot 100.000 euro belastingvrij is, betaal je over een ouder-kindhypotheek geen schenkbelasting. Bovendien krijgt het kind ook nog eens hypotheekrenteaftrek. "Officieel moet het kind rente aan de ouders betalen, maar veel ouders schenken dat weer terug aan hun kind." Ouders kunnen hun kind jaarlijks tot 5.500 euro belastingvrij geven.

Sanne en haar ouders zijn met elkaar om tafel gegaan en hebben vastgelegd hoeveel rente ze betaalt en hoeveel ze maandelijks aflost (197 euro). "Al die andere zaken over ruzie enzo zijn geloof ik ook in de overeenkomst opgenomen, maar ik weet niet precies hoe dat zit hoor."

Behandel alle kinderen als het mogelijk is gelijk

"Als ouders aan het oudste kind geld lenen, moeten ze niet verrast zijn als de anderen dat ook willen", stelt Van der Geld. Sanne heeft nog twee zussen, maar als enige zonder relatie kreeg zij hulp aangeboden door haar ouders. De jongste zus had al een huis gekocht met haar partner en de middelste was ermee bezig.

"De partner van mijn middelste zus is onverwachts overleden. Mijn ouders hadden er financieel niet op gerekend, maar gelukkig konden ze haar ook alsnog helpen met een huis", vertelt Sanne.

Zelf heeft Van der Geld twaalf jaar geleden haar eerste huis kunnen kopen dankzij een ouder-kindhypotheek. Met de fikse overwaarde heeft ze zojuist een groter huis op een betere locatie aangeschaft. Hoe heeft Van der Geld het eigenlijk geregeld met haar vader? "Heel goed, we hebben alles op papier gezet. Hij was even vergeten dat zijn geld in mijn huis zit."