Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Alfred Dekker (42)

Waar: Lidl, Etten-Leur

Verdient de kost met: Marketing bij Daikin

Woont met: Vrouw en twee kinderen

Alfreds bonnetje Maaltijdsalade (caesar): 2,99 euro

Vier pakken halfvolle melk: 3,48 euro

Frisdrank: 0,67 euro

Zoete trostomaten: 1,99 euro

Bananen: 1 euro

Peren: 1,47 euro

Farfalle: 0,79 euro

Mandarijnen: 1,49 euro

Koekjes: 1,49 euro

Kipfilethaasjes: 3,59 euro

Rundergehakt: 2,09 euro

Vruchtenkwark: 1,49 euro

Paprika's: 1,49 euro

Gevriesdroogde kruiden: 0,99 euro

Kruiden: 0,79 euro

Gevulde baguettes: 0,99 euro

Kipfilet: 1,79 euro

Basmatirijst: 1,94 euro

Eierwafels: 1,70 euro

Tomatensaus: 1,19 euro

Garnalen: 3,49 euro

Chocolademelk: 1,53 euro

Zakdoekjes: 1,58 euro

Keukenrollen: 1,29 euro

Aubergine: 1,29 euro

Twee roomboterpuntjes: 1,90 euro

Komkommer: 0,89 euro

Biscuits: 1,59 euro

Borrelnootjes: 0,84 euro

Ontbijtgranen: 0,67 euro

Sla (melange): 0,99 euro

Slamix: 0,99 euro

Totaal: 48,95 euro

Ons eerste gesprek ging niet door, omdat je ironisch genoeg in de rij stond bij de supermarkt. Hoe vaak doe je eigenlijk boodschappen?

"In ieder geval in het weekend, op vrijdag of op zaterdag voor de grote boodschappen. Doordeweeks kom ik ook nog zeker twee keer per week bij verschillende supers."

Je noemt jezelf een 'strategische boodschapper', hoe zit dat?

"Ik ben altijd van snel. Het moet niet te veel tijd kosten: efficiënt en d'r in en d'r uit. Het liefst ga ik ook alleen, want als ik mijn vrouw en kinderen meeneem, dan kost het veel te veel tijd en neem je te veel dingen mee die je eigenlijk niet zou kopen. Daarnaast check ik altijd even snel de aanbiedingen."

"Ik heb ook ooit op het hoofdkantoor van een supermarkt gewerkt, dus misschien is het ook wel een stukje vakgekte dat ik nog steeds het liefste zelf de boodschappen doe."

“Als je kinderen hebt, ben je al snel van de verzameldingen. Die kinderen sparen alles.” Alfred Dekker

Ben je erg van de aanbiedingen?

"Ik scan de aanbiedingen en dan is het fijn wanneer de basisproducten die ik vaker koop in de aanbieding zijn. Denk daarbij aan limonade voor de kids, maar ook de pakken melk die dit keer op het bonnetje staan. Waarom zou ik twee pakken kopen als ik de vierde gratis krijg?"

Ben je dan ook van de koopzegels en de bonusdingen?

"Als je kinderen hebt, ben je al snel van de verzameldingen en de pluchen beesten momenteel. Daar ontkom je dan niet aan. Die kinderen sparen alles. Maar ik doe niet mee aan koopzegels."

Ik zie kip, pasta en chocolademelk. Ben je spieren aan het opbouwen?

"Haha, was het maar zo! Ik ben helaas nog niet toegekomen aan mijn goede voornemens. Er mogen nog wel wat kilootjes af, maar ik heb nog geen tijd gehad om eens flink te gaan sporten."

Je koopt wel lekker veel fruit! Mandarijntjes, 1 kilo bananen en 1 kilo peren. Zijn jullie erg bezig met gezond eten?

"We zijn erg met fruit en vers bezig, dat vinden we belangrijk. We eten zo min mogelijk voorverpakte maaltijden en we koken zoveel mogelijk zelf. Dat doen we om en om, maar mijn vrouw kookt het vaakst."

Zijn er nog dingen die jullie niet eten?

"We eten geen varkensvlees om religieuze redenen. Mijn vrouw is Soedanees van origine. Daarbij past het ook niet echt bij wat we eten, want we koken vaak een beetje gekruid, mediterraans eten. We eten wel vaak kip, mager gehakt en een keer per week eten we vis om de variatie erin te houden."