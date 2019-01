In 2018 stapten 91.000 Nederlanders over van bank. Dat zijn er 24.000 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Adjunct-directeur Gijs Boudewijn denkt dat de stijging door verschillende factoren komt, zegt hij donderdag tegen BNR, die de cijfers opvroeg. Zo is het wisselen van bank gemakkelijker digitaal te doen, neemt het aantal nieuwkomers in de bankenmarkt toe en is er ook toenemende concurrentie.

Daarnaast stappen veel mensen over om principiële redenen. "Mensen kunnen het niet eens zijn over het beleid of de bonussen", noemt Boudewijn als voorbeeld.

Het is niet bekend welke banken de meeste overstappers hebben.