Het consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is in de laatste zeven jaar sinds de wereldwijde economische crisis niet zo laag geweest als nu.

Onduidelijkheid over de Brexit zorgt ervoor dat de Britse consument somber gestemd is over de economische vooruitzichten van het land. Volgens onderzoeksbureau GfK is ook de politieke chaos in Westminster debet aan het dalende vertrouwen.

Ook heeft het Britse volk geen hooggespannen verwachtingen dat premier Theresa May er voor de deadline van 29 maart nog een voor het Britse parlement acceptabele deal met de EU uit weet te slepen.

"Het vertrouwen van de consument is gebaseerd op zekerheden en die slinken twee maanden voor de EU-uittreding met de dag", aldus GfK. "De komende maanden beloven niet veel goeds en zullen dat vertrouwen nog verder doen dalen."