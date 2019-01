Deurwaarders krijgen van ongeveer de helft van de gemeenten geen informatie over huishoudens met problematische schulden. Dit zou de samenleving tientallen miljoenen kosten, zegt de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) woensdag in Het Financieele Dagblad (FD).

Gemeenten houden bij of huishoudens met problematische schulden van actieve schuldhulpverlening gebruikmaken. Ook registreren de gemeenten of deze huishoudens nog bij andere overheidsinstanties schulden hebben openstaan. Die informatie is waardevol voor gerechtsdeurwaarders, stelt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

"Het heeft niet veel zin om als vijfde of zesde deurwaarder beslag bij iemand te leggen. Een deurwaarder moet het complete beeld hebben als hij bij een schuldenaar aan de deur komt", zegt Van de Donk. Anders lopen de kosten voor degene met schulden op, en wordt de schuld dus ook snel hoger.

Juist om die opeenstapeling van kosten en schulden tegen te gaan, mogen gemeenten hun informatie over huishoudens met schulden delen met gerechtsdeurwaarders. Ongeveer de helft van de gemeenten weigert dit. "Het meest gehoorde argument is bescherming van privacy", aldus Van de Donk.

'Mensen belanden eerder in schuldhulpverlening'

"Als we schulden blijven stapelen, dan belanden mensen eerder in de schuldhulpverlening. Dit is lang niet altijd nodig en kost de samenleving tientallen miljoenen", waarschuwt de voorzitter.

De KBvG pleit ervoor dat gemeenten onvoorwaardelijk toegang geven tot de zogenoemde Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH). Op dit moment zitten in Nederland zo'n 100.000 huishoudens in de schuldhulpverlening. Er komen jaarlijks ongeveer 6.000 bij.

Mensen die dit traject volgen, moeten drie jaar lang onder strenge voorwaarden leven en zoveel mogelijk aflossen, waarna een deel van de schulden wordt kwijtgescholden.