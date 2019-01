Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Jorgen (36)

Waar: Soest

Werkt als: persoonlijk reisadviseur

Woont: met vrouw en drie dochters (0, 4 en 6 jaar)

Jorgens Bonnetje Bananen: 1,49 euro

Bio blauwe bessen: 3,28 euro

Kiwi's: 0,62 euro

Lychees: 1,25 euro

Kersen: 4,05 euro

Lindahls (2 stuks): 4,42 euro

Surinaamse rotivellen: 2,35

Kussen: 29,99 euro

Totaal: 46,62 euro

BONUS: 19,58 euro

Totaal: 27,04 euro

Fruit en een kussen. Ben je daarvoor naar de supermarkt gegaan?

"Nee, dat kussen is een impulsaankoop. Er zit 15 euro korting op. Ik heb al een kussen, van heerlijk eendendons, maar 's nachts wordt-ie helemaal dun. Dit is een kussen van traagschuim en dat 's blijft nachts langer dik. Ik ben heel erg benieuwd. Goed slapen is goed leven!"

En zo veel fruit!

"Dat is mijn ontbijt. Ik heb dat gehaald voordat ik naar m'n werk ging. Toevallig ben ik vandaag begonnen met een nieuwjaarschallenge, samen met een goede vriend; wie in vier maanden het meeste gewicht kan verliezen. Dus ik ga wat minder suiker eten en meer bewegen."

“In een hypermarche kan ik mijn geluk niet op.” Jorgen

"Maar dat fruit is voor de hele week, ik verspil niks en gooi niks weg. Het wordt steeds ingewikkelder om boodschappen te doen en stil te staan bij duurzaamheid. Die bessen worden ingevlogen en dat is niet goed voor het klimaat, maar ik wil ook veel fruit eten. Bananen groeien ook niet in Nederland, maar ze zijn wel heel lekker. En gezond. Lastig allemaal."

Ben je veel te zwaar?

"Nee, eigenlijk niet echt. Maar wat meer opletten kan wel. Wat lastig wordt is de bananenvla laten staan. Dat slurp ik zo uit het pak als ik de supermarkt uit loop. Gewone vla, ook heerlijk. Alleen hopjesvla en citroenvla, daar heb ik niet zo veel mee."

Wat is lindahls?

"Zweedse kwark. Ik hou van supermarkten en probeer graag nieuwe dingen. Als ik in het buitenland ben en zo'n hypermarche tegenkom, dan kan ik mijn geluk niet op. Vaak hebben ze daar ook een gedeelte waar je alvast kan eten voordat je boodschappen doet. Want boodschappen doen als je honger hebt, dat is echt funest."

Dan gaat alles op aan vla?

"Nee hoor. Ik hou mijn uitgaven bij in een Excel-sheet. Zo ben ik meer bewust van wat we uitgeven. We leven van twee inkomens, mijn vrouw en ik, en kunnen prima rondkomen. Ik ben ook een echte koopjesjager en ik check alles eerst in de Appie-app. Bonus is my middle name. We geven zo'n 600 euro per maand uit aan alle boodschappen. En nu met m'n challenge wordt het ook wel een stukje duurder, want een broodje Nutella zit er niet meer in."

Vanavond roti voor het hele gezin?

"Ja, mijn vrouw heeft een tijd in Suriname gewoond. Eten is voor ons net als een vakantiefoto; door zelf te koken wat je tijdens het reizen hebt gegeten, komt dat vakantiegevoel helemaal terug. Kousenband erbij, en we zijn weer in Suriname."

