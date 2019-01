De Verenigde Staten sturen definitief geen delegatie naar het World Economic Forum dat van 22 tot en met 25 januari in Davos wordt gehouden.

Namens president Donald Trump zouden de Amerikaanse ministers Steven Mnuchin (Financiën), Michael Pompeo (Buitenlandse Zaken) en Wilbur Ross (Economische Zaken) naar het Zwitserse wintersportoord afreizen, maar dat gaat nu dus niet door.

Trump zou aanvankelijk zelf aanwezig zijn bij het economisch congres in Davos, maar zegde eerder deze maand af. Als reden werd de nog altijd voortdurende 'shutdown', de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties, opgegeven.

Om dezelfde reden is de delegatie in zijn geheel teruggetrokken, maakte het Witte Huis donderdag bekend. "In verband met de 800.000 overheidsmedewerkers die niet betaald krijgen en om verzekerd te zijn van de steun van zijn ministers indien nodig, is door de president besloten geen delegatie naar Davos te sturen", meldde perschef Sarah Sanders.

Langste 'shutdown' ooit in VS

De 'shutdown' is de langste in de Amerikaanse geschiedenis. Het is voor het eerst dat de overheid op slot gaat omdat de president van het Congres eist dat een post op de begroting goedgekeurd wordt.

Trump eist dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat instemmen met de bouw van de muur op de grens van de Verenigde Staten en Mexico. Daar is een bedrag van bijna 6 miljard dollar (5,2 miljard euro) aan verbonden. De muur is al langer een wens van Trump.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een meerderheid en zij weigeren in te stemmen met de plannen van Trump. Ook een groep Republikeinen is het niet eens met de plannen van Trump. Alle onderhandelingen tussen de Democraten en Trump liepen tot nu toe op niets uit.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!