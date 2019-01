Online winkelen is populair, en kortingen maken het de kooplustige consument nog makkelijker om volle digitale winkelmandjes af te rekenen. Hoge korting is slechts een van de trucjes van nepwebshops, waarschuwt de Consumentenbond.

Kleding, schoeisel, huiselektronica en boeken. Dat slepen Nederlandse consumenten het liefst in hun online winkelmandje, blijkt uit Scandinavisch onderzoek naar e-commerce.

Wat consumenten het allereerst doen als ze hun zinnen hebben gezet op een paar Nikes, een Hugo Boss-poloshirt of earpods van Apple: googelen waar het met korting wordt aangeboden, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Daar gaat het mis.

'Een bestaande domeinnaam scoort hoger in de rankings'

Een grote groep criminele internetondernemers, vermoedelijk afkomstig uit China, koopt in groten getale oude Nederlandse domeinnamen op, legt Spierenburg uit.

"Bijvoorbeeld kerkinassen.nl of iets dergelijks. Ze doen dat omdat je daarmee hoger scoort in de Google-rankings. Het zijn gewiekste gasten. Op die adressen komen webshops met producten die wij graag willen hebben, met hoge korting. Vervolgens kunnen er twee dingen gebeuren: of de producten worden wel geleverd maar zijn overduidelijk nep, of ze komen nooit aan.

Hebberigheid zit in onze natuur, zegt Spierenburg, en dus kunnen we korting moeilijk weerstaan. "Ergens voel je wel aan dat er iets niet klopt, merkschoenen met 60 procent korting. Maar je wil het zo graag en het is zo goedkoop dat we er steeds voor kiezen toch de gok te wagen.Vervolgens komen je spullen niet aan of ze zijn hartstikke nep."

Duizenden nepwebshops uit de lucht in 2018

Een plaag, noemt de Consumentenbond deze Chinese webwinkeloplichterij. In de laatste maand van 2018 lieten ze er 2.709 offline halen. Het totaal aantal websites dat de Consumentenbond in 2018 uit de lucht liet halen, is ruim 4.500.

Goed werk, maar criminele activiteiten aanpakken is de taak van politie en justitie, zegt Arno Vis, CEO van Openprovider, de grootste hostingprovider van Nederland. Er staan anderhalf miljoen bedrijfsnamen geregistreerd bij Openprovider.

"Als wij een klacht krijgen over een malafide webshop, nemen we contact op met de eigenaar. Reageert die niet binnen een bepaald tijdsbestek, dan gaat de website op zwart." Reageren eigenaren wel, dan is het het woord van de eigenaar tegen dat van de klager, legt Vis uit.

"Iedereen kan een domeinnaam kopen en per dag komen er zo'n vijftienhonderd bij. Daar zitten mensen bij die slechte bedoelingen hebben, maar dat weten we pas als het gebeurt."

Een domeinnaam kopen kost een paar euro en is snel geregeld. Wetgeving die kopers verplicht zich eerst te registeren via DigiD of een kopie van je paspoort te laten zien, zou een hoop schelen in de aanpak van nepshops, denkt Vis.

"De overheid zou ons dan wel toegang tot deze door hen geverifieerde bestanden moeten geven. Nu kunnen wij alleen de de procedure gebruiken die de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) voorschrijft." Een webshop zomaar sluiten is een enorm risico, als later blijkt dat dat niet terecht was, zegt Vis.

"In de offline wereld zou het ook een beetje vreemd zijn dat als jij zegt dat je buurman crimineel is, en de huisbaas hem dan alvast eruit zet en opsluit zonder dat er politie aan te pas komt."

'Consumenten worden scherper, en oplichters slimmer'

Gebruikte domeinnamen hebben meer verkeer en scoren dus hoger in de Google-rankings, zegt ook Vis. "Dat betekent niet dat iemand criminele bedoelingen heeft. Je kunt met zo'n gebruikte domeinnaam ook doorverwijzen naar je eigen, volkomen eerlijke webshop."

De bond gaat onvermoeid door met het sluiten van malafide webwinkels, maar zolang mensen nog in de trucs van frauduleuze Chinezen trappen, blijven ze bezig. Spierenburg: "De consumenten worden scherper, maar de oplichters steeds slimmer."

Hoe je kan controleren of een webshop een malafide webshop is? De Consumentenbond geeft tips: