Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Mirjam Eden

Waar: Hilversum

Werkt als: voedingsdeskundige en contentmanager

Woont: alleen

Koriander-hummus 1.50 euro

Aubergines 1.60 euro



Verse koriander en verse munt 1 euro

Rauwe bietjes 0,45 euro

Ingelegde citroenen 1,85 euro

Pul biber 1 euro

Passievrucht 1,85 euro

Granaatappelmolasse 2,25 euro

Groene en rode pepers 0,15 euro

Granaatappel 1,31 euro

Totaal: 12,96 euro

Lekker exotisch allemaal!

"Ik ben gek op die verse kruiden bij de Turkse winkels. Ik gebruik ze voor groene sapjes, voor al mijn gerechten, voor de thee. Een bosje koriander bij de Albert Heijn zit én helemaal verpakt in plastic, én er zitten maar drie steeltjes in."

"Ik ontwijk grote supermarkten niet hoor, maar ik koop veel liever bij dit soort winkels. Daarmee ondersteun je gelijk ook lokale ondernemers, in plaats van zo'n hele winstgevende keten.

"Ik ben ook gek op Marokkaans eten. Mijn signature dish is curry met zelfgemaakte avocadonaan. Ik eet voornamelijk plantaardig en ik wil dus wel dat alles lekker vers is. Maar ik ben geen veganist. Dieren draag ik echt een warm hart toe, maar ik eet wel honing en draag ook leer."

Wat ga je met al die groenten doen?

"Ik geef regelmatig etentjes. Vrijdag komen er tien man en ik vind het leuk om dan uitgebreid te koken. Zo kan ik ze laten zien hoe lekker plantaardig eten kan zijn en onderhoud ik het contact met de buren. Veel mensen willen graag gezond eten en doen er ook echt hun best voor, maar de kennis klopt vaak niet."

"Elke avond aardappels, groente en vlees: dan ben ik goed bezig, denken veel mensen. Maar vlees ligt zwaar op je maag en je hoeft echt niet elke dag aardappels te eten. Een lekkere, groene smoothie vol groenten, dat is ook heerlijk en zo gemaakt."

En een stuk goedkoper!

"Groenten zijn helemaal niet zo duur. Ik doe elke dag boodschappen, omdat ik elke dag wil eten waar ik zin in heb. Dan geef ik ongeveer 10 euro uit. Maar verder koop ik heel weinig spullen. Al die overdaad, ik heb daar niks mee."

"Ik heb veel armoede gezien toen ik het buitenland woonde. Zes jaar woonde ik in Zuid-Afrika, Australië en Amerika. Toen ik een maand in India was ging ik elke dag naar de sloppenwijken, met een tolk. Heel bijzonder. Ervaringen zijn veel meer waard dan spullen."