De Consumentenbond sleept KLM voor de rechter vanwege het no-showbeleid van de luchtvaartmaatschappij. KLM zou reizigers hiermee onrechtmatig op kosten jagen.

De Consumentenbond was in gesprek met KLM over het beleid, maar de bond laat nu weten dat daar niets uit is gekomen.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen hanteren een zogenoemde no-showclausule voor tickets die bestaan uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een heen- en terugvlucht of een rondreis met diverse vluchten.

Wanneer een passagier voor een onderdeel niet komt opdagen, is het ticket niet meer geldig voor de rest van het traject. Als de passagier daar alsnog gebruik van wil maken, moet hij of zij een fikse toeslag betalen of zelfs een heel nieuw ticket kopen. Die toelage kan volgens de Consumentenbond oplopen tot 250 euro.

Directeur van de Consumentenbond Bart Combée laat in een verklaring weten dat clausule onacceptabel is. "De balans tussen wat luchtvaartmaatschappijen mogen en consumenten moeten is volledig scheef. Passagiers worden financieel gestraft als ze om wat voor reden dan ook niet op de vliegtuigstoel zaten die ze wel hebben betaald."

Als het aan de belangenorganisatie ligt, wordt het verbod op de clausule opgenomen in de Europese wetgeving. "De behandeling van die passagiersrechten ligt al jaren stil", stelt Combée.

"Nu ben je genoodzaakt om per vliegtuigmaatschappij de zaak voor de rechter te brengen. Bovendien is het niet gezegd dat als je je recht haalt in Nederland, de luchtvaartmaatschappij zijn voorwaarden ook aanpast voor reizigers uit andere landen", aldus de directeur.