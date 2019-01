Eindelijk een lichtpuntje, volgens Ger Jaarsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) deze week. De huizenprijzen stijgen, maar niet meer zo hard. Voor het eerst in achttien kwartalen staan er weer meer huizen te koop. Kunnen starters eindelijk toeslaan?

"Nee", zegt de NVM-voorzitter. "'Toeslaan' is het verkeerde woord."

Waarom?

"In het vierde kwartaal zien we kleine lichtpuntjes. Het aanbod stijgt. De stijging van huizenprijzen vlakt af, maar huizen worden alsnog duurder. Vorig kwartaal voorspelde ik dat de grens van 300.000 euro zou worden doorbroken voor een gemiddeld koophuis. Dat is niet gebeurd, maar dat zal zeker wel gebeuren in het eerste kwartaal van 2019. Dat zijn bedragen die starters niet kunnen betalen."

Huizenzoekers in de grote steden betalen die hoge prijzen niet meer. Het geld is er niet en de prijzen zijn niet in verhouding met de kwaliteit. Hebben consumenten die in de afgelopen paar jaren van 'gekte' een huis hebben gekocht een fout gemaakt?

"De bank heeft de financiering voor deze kopers rond gekregen, en dat betekent dat het inkomen past bij de taxatiewaarde van het huis. Dus nee. Als je vorig jaar een huis hebt gekocht en het nu weer verkoopt, zul je ook een flinke winst boeken. Volgend jaar ook nog. Maar we moeten af van het idee dat een huis een belegging is waar je op het juiste moment in moet stappen."

“Die lichtpuntjes van het laatste kwartaal gelden niet voor starters” Ger Jaarsma

Het gaat om flink wat spaargeld en een grote lening: iedereen wil natuurlijk weten wanneer je dat het beste moet inzetten.

"Wie z'n eerste huis koopt wil graag een prettig, comfortabel huis met een tuintje en plek om een gezin op te bouwen. Een huis om in te wonen en je thuis te voelen. Niet om zoveel mogelijk winst te maken. Bovendien weet niemand wat er gaat gebeuren."

"Gemiddeld blijven mensen tien jaar in hun koopwoning. We hebben geen idee hoe het met de huizenmarkt is in 2027 en dus is het idee van 'een goed moment kiezen' zinloos. Op die manier koop je waarschijnlijk iets wat niet bij je past en waar je dus tegen je zin in zult wonen."

Potentiële kopers hebben nog steeds een beperkte keuze: gemiddeld uit 3,6 huizen bleek uit de laatste kwartaalcijfers. In de regio Amsterdam zijn dat er maar 2,5. Zoveel is er niet te willen.

"De huizen zijn simpelweg te duur. De lichtpuntjes van dit vierde kwartaal gaan ook niet over starters. Die zijn nog steeds kansloos. De woningmarkt is nog altijd overspannen en code rood geldt nog steeds."