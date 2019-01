Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Karens Bonnetje Eier 1,69 euro

Broccoli 0,99 euro

Huber-Metzger 4,12 euro

Huber-Metzger 1,60

Extrawurst 1 euro

Alpquell 0,60 euro

Planzencreme 1,29 euro

Leichtm. lang 1,19 euro

Paula Schoko/ Vanille 1,79 euro

Vossko Dino&Friends 2,60 euro

Knusperkroketten 2,50 euro

Bahlsen Zoo 1,99 euro

Milch 2X 2,18 euro

Topa recycling 2,19 euro

Hipp Beutel Bir/ Apfel 3,50 euro

Ff Jumpys 1,80 euro

Bonduelle Bohn 2,70 euro

Fa Dusche Sport 1,15 euro

Handsan Zart Rose 1 euro

Oetk. Kaiserschmarrn 3,98 euro

Totaal: 40,05

Wie: Karen Westerveld

Waar: Arnhem

Werkt als: Docent Nederlands

Woont: met vriend en twee zoons (0 en 3)

Met een baby de piste op? Gewaagd!

"Nee, met zo'n baby kun je helemaal niks. Hij is pas vijf maanden. Maar mijn ouders, broer en nichtje zijn ook op skivakantie dus daar laten we 'm af en toe om zelf te skiën. Mijn zoontje van drie zit in zijn eigen klasje, en hij gaat als een gek. Die kinderen kennen nog geen angst, ze gaan gewoon. Over drie jaar skiet hij ons allemaal voorbij!"

Dat komt vast door die Dino&Friends en de Paula Schoko.

"Ja. Oostenrijk is zo duur! We hebben als echte Nederlanders ons eigen eten van huis meegenomen. Een pak rijst, wat pastasaus en zo. Nog even een stukje kip halen dacht ik, en lekker wokken. Maar de kip hier is niet te betalen: 4 euro voor een halve filet. Dus hebben we die Dino-kipnuggets gekocht. Dat komt er thuis absoluut niet in, maar hij vond het geweldig. De boontjes in blik wat minder. 'Ik lust die gekke boontjes hier niet', zei hij. Thuis eten we alleen verse groenten."

Geen all-inclusive skiresort dus.

"Nee. We willen ook op vakantie graag normaal eten en niet alleen in restaurants. Omdat we samen met familie zijn, koken we samen. Die Kaiserschmarrn, dat is een Oostenrijkse pannenkoek. We hadden pannenkoekendag met de hele familie en die heb ik dus snel in m'n mandje gegooid. Thuis let ik wel wat meer op bonusaanbiedingen van de Albert Heijn."

"Ik snap heus wel dat de Lidl goedkoper is, maar alle winkels af voor de beste aanbieding, daar heb ik dus geen zin in. Babymelkpoeder koop ik van een B-merk en luiers zijn altijd wel ergens in de aanbieding. Iedereen roept altijd dat kinderen zo duur zijn, maar dat valt hartstikke mee. Alleen de opvang, daar betaal je je blauw aan."

Kunnen jullie goed rondkomen?

"Ja hoor. Ik ben docent op een middelbare school, verdien dus niet de hoofdprijs, en mijn vriend is zelfstandig ondernemer. We kunnen ons prima redden. Zo'n btw-verhoging kan me dan ook niks schelen. We moeten toch eten. We gooien nooit eten weg, maar vriezen kliekjes in. En qua speelgoed en kleding voor de kinderen kun je het zo gek maken als je zelf wil."

