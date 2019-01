Deze zomer leek er geen wolkje in de lucht te zijn voor aandelenbeurzen. De economie ging goed en op een hapering in het begin van het jaar na, bleven de beurzen maar stijgen. Tot dat alles door het 'gootje' ging aan het einde van 2018.

Beleggers moeten terug naar het jaar 2015 tijdens de schuldencrisis in Griekenland voor zulke dramatische tijden op de beurzen als afgelopen december. In die zomer verloor de AEX in een paar maanden tijd ruwweg 15 procent aan waarde.

In het najaar van 2018 daalde de Amsterdamse hoofdindex met zo'n 14 procent en waren de verliezen bij andere beursindexen soms nog groter.

En de particulier timet - zoals vaker - verkeerd. Begin vorige maand bleek uit onderzoek van Kantar TNS dat het aantal beleggende huishoudens was gestegen naar het hoogste niveau sinds 2009. Sinds eind jaren negentig was het niet meer voorgekomen dat het aantal beleggende huishoudens drie jaar achtereen is gestegen.

“Kopen op de bodem is een illusie.” Jim Tehupuring

Maar wat moeten deze particulieren nu doen met hun aandelen? Snel verkopen? Wachten op een nieuwe rally? Kalm blijven, is het devies van marktvolgers en wetenschappers.

Niet in paniek verkopen

Ga niet in paniek aandelen verkopen, zegt Jim Tehupuring, vermogensbeheerder bij ProBeleggen: "Belang is om nu helder en rustig te blijven nadenken. Ook als je deze zomer bent begonnen en tegen een verlies van 20 procent aankijkt. Want beleggen doe je met een langetermijnstrategie."

Maar een belegger moet dan wel stevig in zijn schoenen staan. Een potentieel verlies leidt bij beleggers namelijk tot een grotere schok dan winst. Angst wint het dan al snel van de rationaliteit. Wetenschappers Daniel Kahneman en Amos Tversky introduceerden dit principe van verliesaversie in 1979 en vooral na de financiële crisis werden de bevindingen van de gedragseconomie steeds meer omarmd.

Hou de beurs niet te veel in de gaten

Belangrijk is dan ook om het hoofd koel te houden, zegt ook de bekende belegger Warren Buffett. In eerdere interviews tijdens onrust op de financiële markten adviseerde hij beleggers simpelweg de beurzen niet zoveel in de gaten te houden. "Het geld wordt verdiend door te investeren en door goede bedrijven voor lange periodes te bezitten. Als je goede bedrijven koopt, gaan ze het prima doen over tien, twintig, dertig jaar."

Maar is het dan voor nieuwe instappers ook niet gunstiger om te wachten? "Kopen op de bodem is een illusie", zegt Tehupuring. "Je koopt een aandeel niet omdat je nu denkt dat dit het perfecte moment is, maar omdat je denkt dat je daarin zou willen beleggen. Omdat je denkt dat dit type onderneming prima resultaten gaat laten zien."