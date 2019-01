Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Brenda de Groot (28)

Waar: Haarlem

Werkt als: illustrator en schrijfster

Woont: alleen

Brenda's Bonnetje Bloemkool: 2,05 euro

Winterpeen: 0,77 euro

Champignons: 1,02 euro

Pompoen: 3,31 euro

Jonagold: 1,29 euro

Perla-pads: 6,98

Bladsla: 4 euro

Lipton-thee: 1,84 euro

Lipton Green: 2,05 euro

Totaal: 23,31 euro

Bonus: - 9,28

Totaal: 14,03 euro

Hebben we hier te maken met een echte fitgirl?

"Ja, ik ga elke dag wel even naar de sportschool. Ik eet veel groente. Dus inderdaad, wel een beetje het gezonde plaatje. Ik ben veganist en eet dus geen vlees, zuivel of eieren. Dat is inmiddels een gewoonte, net als het sporten. Het kost me geen moeite of discipline meer."

Je hebt flink wat bonusartikelen gescoord!

"Ik check meestal op internet wat er in de bonus is en dan ga ik er een recept bij bedenken. Ik ben pas in Thailand geweest en had zin in een lekkere curry. Dus daar zijn al die groenten in gegaan, met kokosmelk en rijst. En ik ben gek op wortels met pindakaas. Je pakt een wortel en doopt hem in de pot pindakaas. Geweldig.

“Ik eet veganistisch sinds 2015. Het voelde een beetje hypocriet.” Brenda

"Ook zo'n bloemkool wordt veel lekkerder met een satésausje dan met een kaassaus. Gezonder ook. Iedere groente wordt beter van een beetje pindakaas."

Geef je veel uit aan je boodschappen door al die vegan producten?

"Geen idee. Ik koop gewoon veel groente en let op bonusaanbiedingen. Verder heb ik geen structuur, geen kasboekje of wat dan ook. Als mijn bankrekening ineens flink keldert, ga ik wel even kijken wat er aan de hand is. Om die nieuwe btw-tarieven kan ik me ook niet echt druk maken."

"De wortels zijn wel een paar cent duurder geworden, zag ik, die waren eerst 69 cent. De overheid heeft vast wel een goed plan met dat geld. Ik geloof niet dat het is bedacht om burgertjes te pesten."

“Alle groenten smaken beter met een beetje pindakaas.” Brenda

Geen dierlijke producten, veel sporten, geen uitspattingen in de supermarkt: respect!

"Dank je. Het moest er maar eens van komen, dacht ik. Ik hou van dieren en dat lekkere stukje vlees op mijn bord lijkt niet op een koe, maar dat is het wel. Ik maakte me druk om dierenrechten en dierenmishandeling, maar ik at wel stukjes mishandeld dier. Dat voelde hypocriet, en toen ben ik in 2015 maar helemaal gestopt. Cold turkey."

