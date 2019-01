Geld terugvragen bij een geannuleerde vlucht; wie dat laat liggen, is een dief van z'n portemonnee. Maar je kunt vaker geld terugclaimen. Voor die plakjes ham die helemaal niet biologisch waren, een woekerpolis, een sjoemeldieselauto of een te dure televisie van twintig jaar oud bijvoorbeeld.

Als consument zonder juridische en fiscale kennis weet je niet goed wat je rechten zijn. Dus zijn er claimbureaus die klachten verzamelen, grote organisaties aanklagen en zo schadevergoedingen lospeuteren. Op basis van no cure, no pay - en bij succes in ruil voor een percentage van de compensatie die door eindeloos procederen wordt verkregen.

Als consument stap je niet zomaar naar de rechter, zegt Martijn Witvliet van het Europees Consumenten Centrum (ECC). "Vaak is het geleden verlies van consumenten niet zó groot dat het een individuele gang naar de rechter waard is. Maar als er een grote groep is die samen een massaclaim indient, is het makkelijker om ook aan te sluiten."

ConsumentenClaim is zo'n bureau. Bedrijven die niet doen wat ze beloven, zich niet aan Europese regelgeving houden of bewust verkeerde informatie aan consumenten geven verdienen het om te worden aangepakt, zegt Stef Smit van ConsumentenClaim. "Veel mensen weten het niet, maar procederen tegen je verzekeraar die je een woekerpolis heeft aangesmeerd kan zo tienduizenden euro's opleveren."

'Albert Heijn heeft klanten misleid'

Het juridisch kantoor ConsumentenClaim heeft tientallen juristen in dienst die zich dagelijks bezighouden met het aanpakken van banken, verzekeraars, leveranciers en fabrikanten. Jaarlijks doen ze er een maatschappelijke claim bij, waarbij iedereen gratis wordt geholpen.

Smit: "Onlangs werkten we aan de hamclaim. De toeleverancier van Albert Heijn had de niet-biologische ham opnieuw bestickerd tot biologische ham. Het ging om ruim 100.000 pakjes, en omdat zij werken met bonuskaarten was het gemakkelijk te controleren wie de verkeerde ham had gekocht."

"Albert Heijn wilde dat verder niet uitzoeken en heeft toen iedereen die meedeed aan de claim een waardebon van 20 euro gegeven. Klanten waren misleid en konden de aankopen ontbinden op basis van dwaling."

Waar kun je geld voor terugvragen? Deze claims lopen nu:

Btw-claimzorg: Patiënten hebben onterecht lange tijd btw betaald over hun niet-reguliere zorg, vertelt Smit. Honderdduizenden patiënten betaalden 21 procent te veel voor hun acupunctuurbehandeling, homeopathie en chiropraxie. In totaal gaat het om 200 miljoen euro aan btw die tussen 2013 en 2016 door zorgverleners verplicht moest worden afgedragen. De btw-heffing is in strijd met Europese regelgeving, maar nog steeds hebben patiënten hun geld niet.



Woekerpolissen: Allianz, Achmea, ASR en Nationale Nederlanden verkochten vanaf 1993 zeven miljoen beleggingsverzekeringen met een totale waarde van 100 miljard euro. De kosten van die verzekeringen zijn achteraf te hoog bevonden en klanten kregen niet het beloofde rendement. De Consumentenbond houdt zich bezig met de strijd om teruggave van een gedeelte van het ontvangen geld, vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond.



Donat: "Er zijn verschillende claimclubs mee bezig: Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, Stichting Allianz, DINPlan Dupe en Wakkerpolis. Op de website van de Consumentenbond kunnen gedupeerden checken of zij ook recht hebben op een vergoeding." Mensen zijn zich er niet van bewust, maar dit kan om tienduizenden euro's teruggave gaan, zegt ook Smit.