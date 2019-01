Nederlanders geven steeds meer geld uit aan eten en drinken buiten de deur en het laten thuisbezorgen van maaltijden. Volgens het FoodService Instituut Nederland (FSIN) bedroeg de omzet van zogeheten foodservicebedrijven vorig jaar voor het eerst meer dan 20 miljard euro.

"De volle terrassen van 2018 waren illustratief", zegt directeur Jan-Willem Grievink van het kennisinstituut. "En als de consument toch thuis eet, dan kiest hij steeds vaker voor gemak en luxe."

De opbrengsten in de branche lagen 5,5 procent hoger dan in 2017. De bezorgomzet van de foodservicebedrijven zat met 1,7 miljard euro ruim 13 procent in de lift.

Ook supermarkten en andere foodwinkels leveren bestellingen van boodschappen steeds vaker bij mensen thuis af. Hier is sprake van een plus van 29 procent en bijna 1,5 miljard euro aan bezorgomzet.

Als deze trends zich doorzetten zal het klassieke supermarktmodel van weekboodschappen onder druk komen te staan, voorspelt Grievink. Hij verwacht in de komende jaren een doorbraak van het fenomeen 'superants'. Dat is een kruising tussen de functies van supermarkt en restaurant.

In Nederland bestaat dat laatste al. In de Foodmarkten van Jumbo is het bijvoorbeeld al mogelijk om in een café versgebakken pizza's te eten en koffie te drinken. Albert Heijn heeft onlangs aangegeven werk te willen maken van onder meer eethoeken in de winkel.

Nederlanders leven steeds meer buitenshuis

De vooruitzichten voor de horecabranche blijven voorlopig goed, aldus Grievink. De verhoging van het lage btw-tarief naar 9 procent alleen al zou volgens de marktonderzoekers in 2019 een omzetverhoging van meer dan 1 miljard euro kunnen veroorzaken. Het FSIN voorziet dat de buitenshuisconsumptie dit jaar ruim 6 procent groeit.

De verwachte stijging komt niet alleen door hogere prijzen, maar vooral ook omdat Nederlanders steeds meer buitenshuis lijken te leven.

Het aantal terrassen blijft waarschijnlijk groeien en het aantal evenementen waar food een belangrijke component is, blijft volgens de kenners ook stijgen.