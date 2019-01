Bijna alle werkenden in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon op vooruit. Vooral mensen met een laag tot middelhoog inkomen zien het bedrag op hun loonstrookje stijgen. Omdat het lage btw-tarief ook omhooggaat, is het nog de vraag of werknemers in hun portemonnee daadwerkelijk meer overhouden.

Dat er op het loonstrookje in 2019 meer onder de streep overblijft, is vooral te danken aan een lagere belasting op inkomsten, stelt loonstrookverwerker ADP donderdag.

Zo zijn er hogere heffingskortingen. Daarnaast dalen de belastingtarieven in de tweede en derde schijf, in opmaat naar de overgang naar een tweeschijvenstelsel.

Werknemers met een modaal inkomen (2.778 euro bruto) gaan er netto 56 euro per maand op vooruit. Bij hogere lonen vlakken de voordeeltjes wat af, omdat de arbeidskorting sneller wordt afgebouwd.

Grootste stijging voor personeel in sector metaal en techniek

Werknemers in de sector metaal en techniek zien hun netto-inkomen het meest stijgen (63 euro erbij). Het netto-inkomen van mensen met een minimumloon stijgt met 36 euro.

Ambtenaren profiteren het minst: bij een modaal inkomen stijgt het loon met 45 euro. Ambtenaren die driemaal modaal verdienen, leveren maandelijks zelfs 4 euro in.

Niet iedereen is per se beter af

Volgens algemeen directeur Martijn Brand van ADP betekent het hogere nettoloon niet per se dat we met z'n allen beter af zijn.

"Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor energie, de boodschappen en de zorg op." Een gezin met modaal inkomen en twee kinderen houdt door de hogere belasting op verbruik niets over van de stijging van het nettoloon. "Een groot deel van die netto-inkomsten eten ze op", aldus Brand.

Vakantiegeld wordt zwaarder belast

Een ander "addertje onder het gras" is de belasting op vakantiegeld en bijzondere beloningen, bijvoorbeeld een dertiende maand. De meeste werknemers moeten hier komend jaar meer van inleveren bij de fiscus.

Zo betaalt iemand met een modaal inkomen 3 euro meer aan heffingen over deze beloningen dan vorig jaar. Bij twee keer modaal is dat verschil groter dan 117 euro.