Wie: Monica Ten Hoove-Helbig​

Waar: Groningen

Woont met: Man en zoontje (5)

Werkt als: Financieel coach

Monica's Bonnetje 42 x Pepsi Cola 18,48 euro

42 x Pfand 10,50 euro

6 x Pepsi Light 2,64 euro

Doppel-Brötchen 0,29 euro

Pfandrückgabe - 12,50 euro

Pfandrückgabe - 4,75 euro

Totaal: 16,66 euro

48 flessen cola! Da's niet mis.

"Mijn man is dol op cola, maar dan wel op cola van een A-merk. Hij drinkt verder geen koffie of thee, alleen cola. In Duitsland kost een fles Pepsi Cola maar 44 cent en daar hebben ze ook vaak 1+1-aanbiedingen, dus we rijden regelmatig naar Duitsland en slaan dan groot in. In de schuur staan nog drie dozen met chocolademelk. Rond Sinterklaas zijn die altijd in de aanbieding in Duitsland. Er staan ook nog wat dozen Taksi en een voorraad Duitse mueslirepen."

Je dekt de kosten nogal met die Pfandrückgabe! Wat is dat eigenlijk?

"Statiegeld! Deze flessen kun je niet in de Nederlandse Lidl inleveren, dus die nemen we altijd weer mee terug. We maken er dan gelijk een leuk uitje van. We zijn nu bijvoorbeeld naar een Duitse kerstmarkt gegaan. Het is maar een uurtje rijden vanuit Groningen, dus dat is het echt wel waard."

Echte Lidl-fans dus!

"Ja. We halen weleens iets bij de Albert Heijn. Mijn man lust de frikandellen van de Lidl niet, dus die halen we daar. Maar groenten, fruit, drinken: bij de Lidl is alles net zo lekker als vers op de markt, en vaak goedkoper."

“Mijn ouders werkten altijd, maar we hadden weinig geld.” Monica

Moeten jullie zo op de kleintjes letten?

"Niet echt. We hebben een prima inkomen, samen zo'n 3.200 euro netto. Maar ik ben opgegroeid met weinig geld. Mijn ouders werkten hard, als schoonmaker en als taxichauffeur. Ze waren vaak tot 's avonds laat aan het werk en ons inkomen was altijd onzeker. Dan hadden we weer geen auto, dan weer een tijdje wel. Dan konden we ineens jarenlang niet op vakantie of mocht ik niet op dansles. Het gevoel dat geld bepaalt hoe je je leven invult, vond ik heel vervelend en gaf me veel onrust."

Dus jij bent het anders gaan doen?

"Ja, ik ging bij een bank werken en verdiende goed. We maakten twee, drie keer per jaar een verre reis en kochten steeds maar weer nieuwe auto's. Ik heb altijd gewild dat mijn kinderen niets tekort zouden komen en niet die onzekerheid zouden voelen die ik gekend heb. Maar toen mijn zoontje er eenmaal was dacht ik: is geld nou echt zo belangrijk?"

En?

"Nee. Ik heb mijn baan bij de bank opgezegd, ben voor mezelf begonnen en we kopen geen nieuwe auto's meer. Mijn zoontje komt niets tekort. We hebben bijvoorbeeld net een bed met glijbaan voor hem gekocht via Marktplaats. Hartstikke leuk vond hij het om de glijbaan bij die mensen thuis uit te proberen. En als we nieuw speelgoed voor hem kopen, dan brengen we zijn oude speelgoed naar de kringloopwinkel zodat andere kinderen er ook plezier van hebben."