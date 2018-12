Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Gwendolyns Bonnetje WC Papier 1,65 euro

Veggie worst 3,69 euro

Broccoli burger 3,39 euro

Il Granini mango 3,30

Bak en braad 1,29 euro

Il Granini peer 3,30

Braadkip natuur 5,99

Soja drink 0,89 euro

Veggie ham 2,25 euro

Garn. Belgie 8,95 euro

Clementine 1,49 euro

Erwtjes/ worteltjes 0,99 euro

Appelcompote 0,75 euro

Currysalade 2,09 euro

Cocktailsaus 1,35 euro

Totaal: 40,77 euro

Wie: Gwendolyn Rammeloo

Waar: Etten-Leur

Verdient de kost met: Taaldocent

Woont met: Poezen Roosje en Pip, en soms met haar kinderen (15, 19)

Een kerstkip! Wordt die op Eerste Kerstdag opgediend?

"Nee hoor. Ik eet vegetarisch, mijn vriend is een carnivoor. We zijn een weekje in Oostende en deze boodschappen hebben we voor deze week gedaan bij de Delhaize. We zitten in een heerlijk appartement aan de kust dat we via via goedkoop konden huren.

"Voor Kerst hebben we nog geen plannen. Dat onstaat een beetje vanzelf. Je kunt wel van alles plannen, maar daar komt toch nooit wat van terecht. We kregen bijvoorbeeld ineens treinkaartjes om gratis te reizen in heel België van een vriendin. Dus nu gaan we op Eerste Kerstdag naar Gent. Misschien gaan we daar wat eten. Of ik warm wat pasta op als we terugkomen."

Niet zo'n kerstfan?

"Nee, niet echt. Mijn kinderen zijn bij hun vader met Kerst. Die geef ik een cadeautje als ik terugkom. Mijn vriend krijgt elk jaar een Museumjaarkaart van mij. Daar heb je het hele jaar plezier van."

Verstandig allemaal.

"Ja, ik ben ook erg zuinig. Ik geef zo'n 125 euro per maand uit aan boodschappen en ben heel creatief geworden in het omgaan met weinig geld. Ik kook vooruit en vries veel in. Dat scheelt enorm. Mijn inkomen is altijd onzeker. Op de een of andere manier heb ik altijd een Belastingschuld lopen en of mijn salaris wordt gestort is elke maand spannend."

Waarom?

"Ik werk als taaldocent op een school voor Syrische vluchtelingen. Die eigenaar is ook een Syriër en het is steeds onduidelijk wat er met de school gaat gebeuren. Er wordt ontzettend gefraudeerd in deze branche. Misschien wordt de school overgenomen, misschien niet. In ieder geval moet ik elke maand weer dreigen voordat ik mijn salaris krijg. Dat ik het online zet zeg ik dan, of dat naar de Inspectie stap."

"Jammer, want het is de heerlijkste baan die er bestaat. Ik krijg bloemen van mijn leerlingen, wordt overal uitgenodigd om te eten. In Etten-Leur zijn ze niet echt verwelkomend naar Syriërs, dus ze spreken maar weinig mensen. Een nogal gesloten dorp."

Dat klinkt niet zo leuk.

"Nee, maar er zijn ook een hoop leuke initiatieven in Etten-Leur. Op Facebook zijn allerlei groepen opgezet voor mensen met een laag inkomen. Daar koop ik kleding en schoenen voor een paar euro. Er wordt ook gratis brood weggegeven. Van de opbrengst organiseren ze bijvoorbeeld feestjes voor kinderen in de bijstand. Hartstikke leuk, en ik loop er echt goed bij!"