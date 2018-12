De positie van de vrouw in Nederland is in vergelijking met veel andere West-Europese niet best. Volgens het jaarlijkse Global Gender Gap-rapport van World Economic Forum (WEF) scoren we vooral slecht als het gaat om arbeidsparticipatie. Waarom werken Nederlandse vrouwen zo weinig?

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de waarde die mannen en vrouwen hechten aan een eigen inkomen blijkt deze week dat onder samenwonende vrouwen vaak de financiële noodzaak ontbreekt om meer te gaan werken.

Samenwonende vrouwen vinden betaald werk minder belangrijk dan vrouwen die alleen wonen, concludeert het SCP. Slechts twee op de vier vrouwen tussen de 25 en 49 jaar denken dat hun inkomen in het huishouden onmisbaar is. Dit geldt voor drie van de vier alleenstaande vrouwen.

“Het inkomen van de vrouw wordt als 'extraatje' gezien.” Sociaal en Cultureel Planbureau

Mannen van dezelfde leeftijdsgroep denken juist vaak wél dat hun inkomen onmisbaar is voor het huishouden. Drie van de vier samenwonende mannen vinden dat ze moeten werken om het huishouden draaiende te houden.

Het inkomen van een vrouw wordt bij zogenoemde anderhalfverdieners meer gezien als een 'extraatje'. Vrouwen en mannen zijn het erover eens dat het voor een vrouw belangrijk of in ieder geval prettig is om een eigen inkomen te hebben. Maar dat hoeft niet per se genoeg te zijn om van te kunnen leven, vinden ze volgens het onderzoeksbureau.

Slechts zes op de tien vrouwen economisch zelfstandig

Vrouwen zijn dus nog vaak economisch afhankelijk van een man, terwijl de overheid al sinds de jaren zeventig met haar emancipatiebeleid probeert meer vrouwen aan het werk te kijken.

In het beleid wordt vooral gewezen op het risico van een echtscheiding. Vier op de tien relaties lopen stuk, waardoor het voor vrouwen verstandig is om financieel onafhankelijk te zijn, meldt het SCP-rapport.

Toch is slechts zes op de tien vrouwen momenteel economisch zelfstandig. Economisch zelfstandig zijn houdt in dat vrouwen met betaald werk minimaal 950 euro netto per maand verdienen. Dit is lager dan de armoedegrens voor een alleenwonende. "De lat ligt dus niet erg hoog", schrijft het SCP.

Kinderen krijgen beïnvloedt alleen de werktijd van vrouwen

Naast de ontbrekende noodzaak om genoeg geld te verdienen, speelt het krijgen van kinderen een rol bij het lage aantal werkuren voor vrouwen. Als er jonge kinderen in het spel zijn, gaat de vrouw minder werken of stopt ze zelfs helemaal.

Vier op de tien vrouwen gaan minder werken als ze kinderen krijgen, bleek vorige week uit de tweejaarlijkse emancipatiemonitor van het SCP en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor de man verandert er in die situatie doorgaans niets: het merendeel van de nieuwe vaders blijft fulltime werken.

Vrouwen gaan wel steeds meer werken

Toch lijkt er wel langzaamaan verandering in te komen. Uit dezelfde emancipatiemonitor bleek vrijdag dat de arbeidsduur van vrouwen is toegenomen. Zo steeg het gemiddelde aantal gewerkte uren van 28 naar 29 uur.

Vooral jonge vrouwen werken relatief veel. Vrouwen die nu 37 jaar oud zijn, werken gemiddeld drie uur meer dan vrouwen van dezelfde leeftijd tien jaar geleden.

Ondanks de lichte verbetering verwacht het WEF dat het verschil tussen mannen en vrouwen in West-Europa pas over 61 jaar is opgelost, mits we dit tempo volhouden.

