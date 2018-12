Volgens een jaarlijks rapport van World Economic Forum zou het West-Europese verschil tussen mannen en vrouwen over 61 jaar opgelost zijn, mits vooruitgang in dit tempo blijft doorgaan. West-Europa is daarmee de regio met de kleinste genderkloof. Wereldwijd zou het verschil tussen mannen en vrouwen pas over 108 jaar gedicht zijn.

Het jaarlijkse Global Gender Gap-rapport (pdf) rangschikt landen op basis van een aantal criteria: gezondheid, politieke emancipatie, economische participatie en educatie. Nederland staat op plek 27. Wanneer alleen wordt gekeken naar economische gelijkheid, zou de wereldwijde genderkloof over 202 jaar gedicht zijn.

Hoewel Nederland internationaal op het gebied van onderwijs op de gedeelde eerste plek staat, scoort het slecht op het gebied van politieke emancipatie en economische participatie.

Dat laatste komt overeen met eerdere conclusies in de participatiemonitor van het Centraal Planbureau. 60 procent van de Nederlandse vrouwen was in 2017 economisch zelfstandig, wat wil zeggen dat zij evenveel of meer dan het bijstandsniveau van een alleenstaande verdienen. In 2015 lag dit percentage nog op 58 procent.

Scandinavië staat in de top

De lijst wordt wederom aangevoerd door IJsland, Noorwegen en Zweden. Duitsland staat flink hoger op de lijst, op plek veertien. België scoort slechter dan Nederland en staat op plek 32. Helemaal onderaan de lijst bungelen Irak, Pakistan en Jemen.

Wanneer er alleen wordt gekeken naar West-Europa, is Nederland in de onderste helft van de lijst terug te vinden; onder Zwitserland en boven Spanje.

