Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Esther van Duijn (24)

Waar: Katwijk aan Zee

Woont met: Vriend

Werkt als: Inkoopmedewerker voor een plantenbedrijf

Heeft uitgegeven: 54,72 euro

Esthers bonnetje 3 Volle melk 2,67 euro

Witte wijn 3,99 euro

Olijfolie 6,35 euro

Slagroom 1,65 euro

2 Red Bull 2,58 euro

Kwark 1,45 euro

2 Go-Tan woksaus 3,48 euro

Calvé-pindakaasrepen 2,89 euro

Roze koeken 0,99 euro

Gevulde kano's 0,99 euro

Sperziebonen 1,55 euro

Champignons 1,69 euro

Minikrieltjes 1,00 euro

Focaccia 2,09 euro

Hutspotpakket 1,05 euro

Broccoli 1,28 euro

Komkommer 0,99 euro

Stokbrood 0,99 euro

Baguettes 0,89 euro

Pistolets 0,99 euro

Thee 3,34 euro

Roomboteramandelkransen 1,99 euro

Kerstkransjes 1,49 euro

4 Popcorn 7,16 euro

Ribbelchips 0,99 euro

Chips 0,89 euro

Kerstboombol 1,75 euro

Kerstkransjes, roze koeken, een kerstboombol, gevulde kano's, chips, roomboteramandelkransen, popcorn... Is dit een echte feestdagenbon?

"Nee, dat niet. Toevallig kwam ik mijn vriend tegen in de supermarkt, dus dan gaat er iets meer in de kar. Meestal ben ik dan ook degene die de wekelijkse boodschappen haalt. Hij heeft altijd zoiets van: koekje hier, koekje daar. Lekker, voor 's avonds."

"Die energydrinks bijvoorbeeld krijgt hij niet van mij. Ik heb ook geen idee wanneer hij ze drinkt: ze staan al sinds zaterdag in de koelkast. Ik denk dat hij ze misschien neemt aan het eind van een drukke week."



"De kerstkransjes zijn voor mijn werk. De gezamenlijke snoeppot, waar eerst nog kruidnoten in zaten, is leeg. Een deel van de koekjes koop ik meestal voor bij de koffie. Twee zakken chips koop ik ook wekelijks, voor mijn vriend. Hij kan het hebben."

“Gewoonlijk drink ik in het weekend ongeveer één wijntje, mijn vriend een biertje.” Esther

Veel lekkers, maar slechts één fles witte wijn. Voor wie is die?

"Die is voor mij. Als er in het weekend vrienden langskomen, dan gaat die open. We hebben ook thuis nog een kratje staan, maar eigenlijk zijn we allebei niet echte drinkers. Gewoonlijk drink ik in het weekend ongeveer één wijntje, mijn vriend een biertje. Dan is het wel weer mooi."

​"We hebben niet zoveel behoefte aan alcohol en we doen ook in combinatie met het sporten graag een beetje gezond. We doen beiden drie keer per week aan crossfit. In de kroeg komen we nooit. Het stappen zijn we wel wat voorbij."

Drie pakken volle melk: elke dag een glas melk bij het ontbijt?

"Die zijn voor mijn vriend. Hij maakt er elke ochtend zijn havermoutpap mee klaar. En, zoals ik al zei: hij kan álles hebben. Zo moeilijk als ik het heb om op gewicht te blijven, zo moeilijk is het voor hem om aan te komen. Daarom eet hij alles vol, vet en veel. Daarin zijn we echt tegengesteld."

Er is geen vis of vlees op je bon te vinden. Eten jullie dat niet?

"Jawel, maar ik ga altijd eerst naar de bakker en de slager en dan pas naar de supermarkt. We kiezen liever voor kwaliteit dan voor goedkoop. Mijn vriend is slager, dus haal ik daar lekker vlees voor de hele week."

"Op een gewone dag eten we 's avonds wel twee ons vlees per persoon, terwijl volgens mij iets van één ons wordt voorgeschreven. Ik zou minder ook prima vinden, maar daar hoef ik bij mijn vriend niet mee aan te komen. Die wil altijd wel wat meer. Ook in combinatie met het sporten, want het is natuurlijk een mooie bron van proteïnen."