Ruim een half miljoen huishoudens hadden volgens tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar een besteedbaar inkomen na belastingen van meer dan 50.000 euro. In 2013 hadden nog 400.000 huishoudens een dergelijk inkomen.

Het gaat hierbij om het zogeheten gestandaardiseerd inkomen. Het CBS rekent alle verschillende situaties van huishoudens terug naar een eenpersoonshuishouden.

Dat wordt gedaan omdat niet ieder huishouden dezelfde belastingdruk heeft. Ook zijn zo de inkomens van huishoudens met verschillende samenstellingen makkelijker te vergelijken.

In 2017 had 6,7 procent van alle Nederlandse huishoudens een gestandaardiseerd inkomen van boven de 50.000 euro. Het aantal huishoudens dat meer dan een ton te besteden had, lag vorig jaar op 55.000. Dat zijn er 12.000 meer dan in 2013 en 4000 meer dan in 2016.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!