Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Lilian Schneider

Waar: Appingedam

Woont met: Man en hond

Leeft van: Thrillers schrijven, workshops geven en pensioen partner

Heeft uitgegeven: 13,20 euro

Lilians bonnetje Bio kipschnitzels: 2,99 euro

Twee stuks bio karnemelk: 1,90 euro

Sperziebonen: 0,82 euro

Zeevruchten: 4,49 euro

Fit ami: 2,29 euro

Koopzegels: 1,20 euro

Totaal: 13,20 euro

Dat is een kleintje!

"Ja, en ik ben er nogal trots op, want ik heb niks lekkers voor mezelf gekocht. Alleen kauwbotjes voor mijn hond Toos. Ik koop gewoon elke dag wat ik nodig heb en waar ik zin in heb. Dat is net zo praktisch als elke week grote boodschappen doen. We wonen sinds kort in het centrum en dat is geweldig. Alle winkels zijn dichtbij, overal restaurantjes in de buurt. En omdat mijn man en ik allebei overdag thuis zijn, drinken we elke dag koffie in ons stamcafé."

Waar woonden jullie eerst?

"In het noorden van Groningen, maar omdat dat aardbevingsgebied is, moesten we er weg. We kregen een wisselwoning aangeboden en de werkzaamheden zouden vier tot zes weken duren. Dat duurt nu al anderhalf jaar, dus daar hebben we niet op gewacht. We zijn zelf maar verhuisd, anders hadden we daar nog gezeten. De rest zit daar nog. We zijn naar het centrum van Appingedam gegaan."

Er gaat niets boven Groningen!

"Klopt. Ik ben Gronings en het is heel fijn om te wonen waar je roots liggen. We hebben tien jaar in Zaandam gewoond, maar daar heb ik me nooit echt thuis gevoeld. Je voelt je er anoniemer. Nu wonen we dichter bij vrienden en familie."

Waar leven jullie van?

"Ik ben thrillerschrijfster, maar dat levert nog geen volledig inkomen op. Mijn man is een stukje ouder en heeft al recht op pensioen en AOW. Daar kunnen we goed van rondkomen. We koken meestal zelf, maar ééns per week halen we iets af; een bak nasi. Ik denk dat we zo'n 300 tot 350 euro per maand uitgeven aan boodschappen."

En hoe zit het met die zeevruchten?

"Bij onze Albert Heijn kun je bakjes vullen met mosselen, gamba's en allerlei andere zeevruchten. Mijn man gaat vanavond paella maken. Je duwt dat hele bakje vol, voor één prijs. Gisteren sperzieboontjes. We eten best afwisselend."

En biologisch.

"Ja, ik denk dat dat minder dierenleed veroorzaakt. Ik weet het niet eens zeker, maar ik koop voor de zekerheid toch maar biologische producten. We zijn echte vleesverlaters, het wordt steeds minder."