Een lekker gekke kersttrui, een laaf voor in de tuin, kaarsen van de Action; glimmend ingepakte cadeautjes zien er onder de kerstboom vaak een stuk leuker uit dan eenmaal uitgepakt in je huis. Zo kan het ook: geef dit jaar een belangeloze donatie cadeau.

De meeste mensen hebben alle materiële goederen die je kunt bedenken al, en in december is dus iedereen koortsachtig aan het zoeken naar een leuk cadeau, zegt trendwatcher Richard Lamb. "Geld geven is raar, een bon onpersoonlijk. Een ervaring of een goed verhaal; dat doet het wel goed."

Het geven van een stukje regenwoud of voor je verjaardag een gift aan een doel als CliniClowns vragen winnen aan populariteit.

Lamb heeft er wel een verklaring voor. "De meeste mensen gaan niet meer naar de kerk, maar hebben in hun opvoeding wel iets van het christelijke geloof meegekregen. We willen iets goeds doen rond de feestdagen, zingeving vinden, maar weten niet meer goed hoe dat moet. Door een goed doel te steunen als cadeau hebben we het gevoel iets terug te doen tegen de verharding en ons hectische leven."

“Aandacht is het nieuwe goud” Richard Lamb, trendwatcher

Daarbij is aandacht schaars en dus waardevol. Economisch gaat het beter, en aandacht is het nieuwe goud, zegt Lamb. "Iemands echte, onvervalste aandacht, wanneer krijg je dat nou nog? Zelfs als je naar een helpdesk belt, word je door een halve robot geholpen. Echt tijd en moeite steken om een passend doel te vinden wordt echt gewaardeerd."

We zijn dol op goede verhalen, zegt de trendwatcher, dus zoek een cadeau met een goed onderbouwd verhaal uit dat de ontvanger trots door kan vertellen. "Een vriend die gek op natuur is zal een persoonlijk stukje regenwoud echt waarderen." Een greep uit het niet-materiële aanbod:

Maandverband voor Oegandese meisjes, een bijentuin of kippen

Pluimvee bijvoorbeeld. Met tien kippen doe je waarschijnlijk niet iedereen een groot plezier, maar in Cambodja maakt het hebben van een paar kippen nogal wat uit voor je levensstandaard. Kippen leggen eieren, maken nieuwe kuikentjes en leveren vlees én mest. Goededoelenorganisatie Oxfam Novib levert tien kippen bij een boerin in Cambodja en regelt een giftbox die je onder de kerstboom kunt leggen.

Of helemaal niks. Wat karig is het wel, maar milieuorganisatie Greenpeace doet haar best er wat leuks van te maken. Voor een bedrag van 15 euro, een donatie aan Greenpeace dus, krijgt de ontvanger een giftbox thuisgestuurd met een pasje zonder waarde erin. Maar we wilden toch juist geen troep in huis? Klopt, dus het pasje is gemaakt van aardappelzetmeel. Als je 'm begraaft, is-ie binnen een paar dagen verdwenen.

Bij Plan International Nederland kun je een antikindhuwelijkpakket cadeau doen. Voor 45 euro krijgen meisjes een weerbaarheidstraining, leren ze ondernemersvaardigheden en krijgen meisjes die het risico lopen om uitgehuwelijkt te worden veilig onderdak in een opvanghuis.

In plaats van familie of vrienden een cadeau geven dat het klimaat belast, door kinderarbeid is gemaakt en na een paar weken in de prullenbak ligt, kun je ook iets geven waar de planeet wél blij van wordt: de Bee Foundation legt bijenoases aan en je kunt een paar meter bloemen cadeau doen. In plaats van langzaam vergaan in een vaas blijven ze groeien, geven ze stuifmeel aan bijen en zo zorg jij met je cadeau voor weer wat meer biodiversiteit. Met de gift worden de beheerders ook getraind in bijvriendelijk tuinieren.

Origineler kan bijna niet: een pak uitwasbaar maandverband voor schoolgaande meisjes in Oeganda. Deze meisjes blijven thuis als ongesteld zijn omdat ze geen geschikt materiaal hebben. Omdat ze zo een flinke leerachterstand oplopen, stoppen meisjes vaak helemaal met school als ze eenmaal menstrueren. Plan International Nederland stuurt een kaart naar degene die je het het maandverband cadeau laat doen.