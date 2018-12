Met een metaaldetector boerenerven afschuimen in de hoop een geldschat te ontdekken. Dat kan. Maar onder water ligt veel meer en zijn de vondsten verrassender, zeggen deze magneetvissers: munten, kluizen, een urn met as en onlangs een jachtgeweer met patronen.

Reinout Volkers raakte zo'n zes jaar geleden hooked aan het hengelen met magneten. "Bij elke gooi haal je wel iets binnen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Mensen gooien van alles in het water, zeker vroeger, en dat blijft daar gewoon liggen tot iemand het opvist."

Eén van zijn magneetvrienden haalde deze week nog de metalen riemgesp van een SS-uniform binnen, vertelt Volkers. "Ik vis regelmatig kluizen op. Die worden door criminelen in het water gegooid. Thuis zet ik dan de slijptol erop, maar vaak zijn ze leeggeroofd."

'Opgeviste urn met as teruggebracht bij de weduwe'

Wat magneetvissen precies is? Je bevestigt een supersterke magneet aan een touw, gooit 'm in het water en sleept de magneet over de bodem van een slootje, gracht of meer. Reinout begon zes jaar geleden de magneten zelf te ontwikkelen en te verkopen in zijn webwinkel Magnetar, en stond aan het begin van de vismagneethype. De sterkste magneten van Reinout kunnen 550 kilo trekken.

Marcel uit Millingen aan de Rijn viste in het Duitse Kleef vorige week zijn meest bijzondere vondst op: een gesloten urn met de as van een man erin. "Tussen de as zat een steentje met de naam van het crematorium. Zij hebben de urn teruggebracht naar de weduwe."

Haar auto was gestolen, vertelt Marcel, met de urn erin. "Die hebben de dieven waarschijnlijk van een brug gegooid, want daar vond ik de urn. Ik hoorde dat de weduwe de as van haar man nu kon uitstrooien op de plek waar hij dat graag wilde. Toen heb ik wel wat traantjes gelaten."

'Ik vis het liefst kluizen op, dat is verslavend'

Het liefst vist Marcel kluizen op. "Die spanning is verslavend, daar kan geen drugs tegenop. Je weet nooit wat erin zit. In mijn eerste kluis zaten paspoorten, autosleutels en een paar melktandjes." Marcel googelde de namen en maakte een afspraak. "De kluis was al tien jaar geleden gestolen, dus hij moest even nadenken wat er ook alweer inzat."

Magneetvissen is schatzoeken, en je moet het niet doen om er rijk van te worden, zegt Reinout. "Je ruimt de natuur op, je bent lekker buiten en als je geluk hebt, verdien je er ook nog wat aan."

De ijzerprijs ligt op 19 cent per kilo, vertelt Reinout, en als je een dagje lang fietsen binnenhaalt kom je wel aan 150 euro per dag. "Alleen al aan visblinkertjes haal je wel zo'n 50 euro binnen. Die worden met de hand gemaakt en kun je goed verkopen."

Maar het leukst zijn de bijzondere vondsten. Een greep uit zijn schatten: "Eén van de eerste fietsdynamo's. Een jachtgeweer met honderd patronen. Een putdeksel met prachtig gietwerk. Een kistje met oude guldens. Laatst vond ik een zijspan van een vooroorlogse motor. De magneetviswereld is klein, en het gaat ons niet om grote winst, maar om de kick."