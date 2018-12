De vliegtaks wordt ongeveer 7 euro per ticket, ongeacht de reisbestemming. Het gaat om één vast bedrag om het de Belastingdienst niet te moeilijk te maken.

Dat maakt het kabinet vrijdag bekend. Eerder overwoog het kabinet nog een heffing van 3,80 euro voor vluchten binnen Europa en van 22 euro voor intercontinentale vluchten.

De vliegtaks wordt in 2021 ingevoerd. Het kabinet had liever een Europese oplossing gezien, maar zo'n initiatief laat te lang op zich wachten. Het kabinet organiseert volgend jaar juni met andere landen een internationale conferentie om te kijken of een Europese belasting alsnog succes heeft.

Ook wordt gekeken naar een Europese heffing op kerosine, er zit nu nog geen belasting op de brandstof voor vliegtuigen. Ook hier geldt: als er Europees geen oplossing komt, dan neemt Nederland nationaal maatregelen.

Vrachtvliegtuigen die minder lawaai maken, worden ook minder belast. Het kabinet laat onderzoeken wat de impact van zo'n belasting voor de vrachtsector is.

De vliegbelasting moet 200 miljoen opleveren in 2021, het jaar dat die wordt ingevoerd. Hoewel in het regeerakkoord staat dat de opbrengst naar lagere lasten voor burgers en bedrijven gaat, kon het kabinet daar vrijdag geen heldere toezegging op doen.

De belasting wordt geheven bij de luchtvaartmaatschappijen. Die mogen zelf kiezen of ze die doorberekenen aan hun klanten.

'Vliegtaks heeft nauwelijks effect op klimaat'

Hoewel de vliegtaks is bedoeld voor het milieu, verwacht het kabinet niet dat de invoering tot veel minder vraag naar vliegreizen zal leiden.

Eerder onderzocht onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van het ministerie van Financiën tien verschillende typen heffingen. Daaruit bleek dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven.

Verder bleek dat het alternatief dat de overige 5 procent zal kiezen niet per se milieuvriendelijker is. Als reizigers namelijk kiezen voor een luchthaven in het buitenland, 'verplaatst het probleem' zich. Bovendien zorgt omrijden met de auto voor extra vervuiling.

In 2008 gold in Nederland ook al een vliegtaks, maar die werd een jaar na de invoering weer ingetrokken omdat de maatregel nauwelijks geld en milieuvoordelen opleverde. Toen bleek ook dat reizigers als alternatief vaker uitweken naar het buitenland.

