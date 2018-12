De Nederlandsche Bank gaat niet toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt is om de bank te leiden, blijkt uit een reconstructie van Het Financieele Dagblad. ING overtrad jarenlang de regels omtrent het witwassen van geld.

ING trof in september al een schikking met het Openbaar Ministerie en betaalde 775 miljoen euro. Zo werd strafvervolging voorkomen.

De Nederlandsche Bank (DNB) kon het bestuur van de financiële instelling nog wel toetsen als er sprake is van een redelijke aanleiding. Dat is het geval bij ING. De bank heeft toegegeven jarenlang de regels tegen faciliteren van corruptie, witwassen en terrorismefinanciering te hebben overtreden.

DNB heeft zich volgens het Het Financieele Dagblad achter de conclusies van advocatenkantoor Stibbe geschaard. ING had het kantoor al voor de zomer gevraagd een 'management assessment' te doen. Hieruit bleek dat niemand binnen de bank verwijtbaar beleid heeft gevoerd.

Toezichthouder moet zelf onderzoek instellen

CDA-Kamerlid Erik Ronnes vindt dat DNB als onafhankelijk toezichthouder dit soort onderzoeken altijd zelf zou moeten uitvoeren. Hij roept minister Wobke Hoekstra van Financiën hier naar te kijken.

Maar Hoekstra liet vrijdagochtend alleen weten dat het een zaak is voor DNB en in dat geval ook van de Europese Centrale Bank (ECB) omdat ING een grote, belangrijke Europese speler is (een zogenoemde systeembank). Zowel DNB als ECB opereren strikt onafhankelijk.

Voor Hoekstra was de kwestie al afgedaan op het moment dat ING haar financieel directeur ontsloeg. De bewindsman noemde die stap "passend".

De witwaszaak betitelde de bewindsman destijds als "buitengewoon ernstig". "Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector", stelde Hoekstra destijds.

Rondetafelgesprek over toezicht

In een reactie zegt DNB dat een eventuele hertoetsing van de leiding van ING een zaak is van de Europese Centrale Bank (ECB).

Volgende week is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. Daar wordt onder meer gesproken over gedrag en cultuur en over toezicht. ING-topman Ralph Hamers en toezichtdirecteur Frank Elderson van DNB zullen aanschuiven bij het rondetafelgesprek, zo staat op de agenda.

