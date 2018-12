Besluiten om je huidige zorgverzekering in te wisselen voor een andere kan nog tot en met 31 december. Waar moet je vooral op letten als je op zoek gaat naar een nieuwe polis? En waar valt het meeste voordeel te behalen?

Vier tips voor als je wilt overstappen Denk goed na of je wel een aanvullende verzekering nodig hebt

Maak gebruik van meerdere vergelijkingssites

Kies je voor een budgetpolis? Kijk dan goed naar de gecontracteerde zorgaanbieders

Overweeg je eigen risico te verhogen

Tijdens het vorige overstapseizoen stapte slechts 6,2 procent van de verzekerden over. Het jaar daarvoor ging het om 6,4 procent. Het overgrote deel van de Nederlanders laat het blijkbaar liever bij het oude als het aankomt op zorgverzekeringen.

Is dat slim? Of zou je elk jaar opnieuw alle zorgpolissen even naast elkaar moeten leggen? "Dat is ook weer niet nodig, maar het is wel verstandig je er eens in de paar jaar grondig in te verdiepen en ook als je omstandigheden zijn veranderd", zegt emeritus hoogleraar zorgverzekeringen Wynand van de Ven.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie vindt het wel aan te raden om ieder jaar even te kijken. "Zelfs als je niet wilt overstappen, is het handig om een check te doen. Bij je eigen verzekering kunnen namelijk ook dingen zijn veranderd."

Op 12 november waren alle nieuwe premies voor de basisverzekering voor komend jaar bekend. In vrijwel alle gevallen gaan die omhoog. Dat betekent dus dat je sowieso bijna altijd duurder uit bent met je basisverzekering als je bij dezelfde verzekeraar blijft.

Je oude verzekering opzeggen moet voor 1 januari, een nieuwe afsluiten kan nog tot 1 februari. Handiger is het om voor 1 januari ook alvast een nieuwe zorgverzekering uit te kiezen, omdat je dan gebruik kunt maken van de overstapservice.

'Let goed op bij budgetpolissen'

"Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste polis bedraagt ruim 400 euro per jaar", zegt emeritus hoogleraar Van de Ven. "Bij de goedkoopste gaat het dan om budgetpolissen. Daarbij moet je goed opletten, want het aantal gecontracteerde zorgverleners is bij die verzekeringen beperkt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je verder moet reizen naar een ziekenhuis."

Ongeveer 15 procent van de consumenten kiest voor een budgetpolis. Daarnaast heb je de restitutiepolis, die ongeveer 20 procent van de mensen afsluit. De naturapolis met ruime dekking is het populairst: zes op de tien kiezen hiervoor.

"Bij een restitutiepolis kun je bij alle zorgaanbieders terecht. Wel moet je facturen voorschieten als er geen betaalovereenkomst tussen de verzekeraar en de aanbieder is. Bij een naturapolis hoef je niets voor te schieten, maar moet je je wel goed verdiepen in de gecontracteerde zorgverleners. Bij een niet-gecontracteerde partij krijg je namelijk maar een deel vergoed", legt Van de Ven uit.

Aanvullende verzekering is lang niet altijd nodig

Volgens Van de Ven valt de meeste winst te boeken door eens goed na te denken over de aanvullende verzekering: "Heb je die echt nodig? Je bent er toch een paar 100 tot 1.000 euro per jaar aan kwijt."

84 procent van de Nederlanders heeft zo'n aanvullende verzekering, terwijl naar schatting de helft er niet of nauwelijks gebruik van maakt.

"Kijk eens goed waar je recht op zou hebben en welke dekking je nu eigenlijk terug krijgt", adviseert Van de Ven. "Bekijk wat je de afgelopen drie tot vijf jaar van de verzekeraar hebt teruggekregen. Als je de discipline hebt om het geld dat je anders kwijt zou zijn aan premie opzij te zetten, ben je wellicht beter af zonder die aanvullende verzekering."

"Neem in ieder geval geen aanvullende verzekering alleen voor je bril of lenzen", vult Veldman van de Patiëntenfederatie aan. "Dan ben je meestal meer kwijt aan premie dan dat je vergoed krijgt. Het is meestal alleen voordelig als je meerdere dingen uit het pakket nodig hebt, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker."

Neem je eigen risico onder de loep

Een andere manier om te besparen op de kosten voor je zorgverzekering, is je eigen risico onder de loep nemen. Er is een verplicht eigen risico van 385 euro, maar dat kun je vrijwillig met maximaal 500 euro verhogen. In ruil daarvoor krijg je een premiekorting.

"Die korting loopt uiteen van 150 tot ruim 300 euro per jaar", zegt Van de Ven. "Eigenlijk geldt hierbij hetzelfde als bij je keuze voor de aanvullende verzekering: kijk eens naar je situatie in de afgelopen drie tot vijf jaar. Maar kies alleen voor een verhoging als je ook over spaargeld beschikt om de eventuele extra kosten te dragen."

Slechts 13 procent van de Nederlanders kiest voor een verhoogd eigen risico. En dat terwijl de helft van de bevolking het verplichte eigen risico van 385 euro niet eens volmaakt.

Volgens Veldman kan een vrijwillig eigen risico ook een valkuil zijn, omdat de Zorgverzekeringswet ingewikkeld in elkaar zit. Hierdoor kun je in uitzonderingsgevallen te maken krijgen met extra kosten die je niet verwacht had.

Collectieve verzekering is niet altijd voordeliger

Ook met collectieve zorgverzekeringen via bijvoorbeeld de werkgever moet je opletten, stelt Wynand van de Ven. "De meeste mensen denken dat ze 8 tot 10 procent korting hebben, maar dat is vaak ten opzichte van een verhoogde premie. Het gaat meestal om 3 tot 4 procent. En gemiddeld genomen ben je weliswaar goedkoper uit, maar soms kun je bij een andere verzekeraar nog voordeliger uit zijn."

Veldman raadt mensen die willen overstappen aan minstens twee vergelijkingssites te gebruiken, omdat ze niet allemaal onafhankelijk zijn. Daardoor kunnen de overzichten vertekend zijn. "Neem er de tijd voor. Soms lijkt iets goedkoper, maar valt het toch tegen als je naar de dekking kijkt."