Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Simone Timmermans

Waar: Dorpje bij Eindhoven

Verdient de kost met: Freelance schrijver en corrector

Woont met: Vriend Erwin

Simones bonnetje Roombotercroissants 0,99 euro

Houdbare weidemelk 0,95 euro

Kristalsuiker 0,57 euro

Hamblokjes 1,89 euro

Koffiepads 4,78 euro

Maaltijdsalade 5,78 euro

Witlof 0,99 euro

Witte bollen 0,99 euro

Speculaasbrokken 0,99 euro

Vaatwaszout 0,79 euro

Vaatwastabs 2,99 euro

Uien 0,79 euro

Crackers 1,59 euro

Tortillawraps 0,89 euro

Spinazie à la crème 0,48 euro

Theelichtjes 2,89 euro

Kookroom 1,30 euro

Crème fraîche 0,69 euro

Gehakt 2,99 euro

Gourmetsauzen 1,99 euro

Schnitzels 5,35 euro

Griekse kaas 1,19 euro

Grana Padano 2,99 euro

Verse slagroom 0,85 euro

Kruidenboter 1,15 euro

Varkensfiletlapjes 2,00 euro

Luxe gourmetschotel 7,99 euro

Gourmetschotel populair 4,75 euro

Scharreleieren 1,89 euro

Kruidnoten 1,09 euro

Maïs 1,09 euro

Kidneybonen 0,99 euro

Mandarijnen 0,79 euro

Trostomaten 1,79 euro

Paprikamix 1,29 euro

Rustieke baguettes 1,98 euro

Totaal: 74,27 euro

Dat wordt vast een heerlijk gourmetavondje!

"Ja, we gaan zaterdag met de hele familie Sinterklaas vieren. Lekker gourmetten, cadeautjes uitpakken met mijn ouders, vriend, twee zussen met hun aanhang en mijn nichtje van een half jaar. Die krijgt een flesje, wij vlees. Het is voor de eerste keer bij ons thuis, dus we pakken lekker uit."

Geen zin om zelf slavinkjes te rollen?

"Nee. Ik zag deze liggen en dat vond ik ook wel weer makkelijk. De marinade zit er al in, en ik hoef alleen nog wat champignons te halen en vegetarische dingen. Geef mij een schaaltje champignons en ik ben de hele avond zoet."

Niet zo dol op koken dus.

"Juist wel! In het weekend kook ik heel uitgebreid. Het liefst zet ik op zondagmiddag al een stoofpotje op of bak ik bananenbrood en ontbijtmuffins voor de rest van de week. Vriendlief begint koken ook steeds leuker te vinden. Vooral nu hij erachter komt dat het niet altijd aardappelen, groenten en vlees hoeft te zijn. Maar heel ingewikkeld kruiden gaan mixen, dat doen we niet."

Volgende zaterdag weer naar de Lidl?

"Ja. Wat een ideale winkel. Ze hebben er alles. Voor die prijs wil ik het best zelf uit een doos trekken. Een tijd terug hebben we besloten bewuster boodschappen te doen. Het liep de spuigaten uit en een groot gedeelte ging naar niks: lekkere dingetjes, zoals chips. We halen gewoon één keer per week boodschappen."

"Nu willen we per week maximaal 70 euro uitgeven aan boodschappen en dat lukt aardig. Vandaag is een uitzondering vanwege het Sinterklaasfeestje. We verdienen samen zo'n 4.000 netto per maand, soms meer en soms minder. Daar kunnen we goed van rondkomen."

Waar gaat de rest van je inkomen naartoe?

"Vooral naar de vaste lasten en hypotheek. We hebben een half jaar geleden een huis gekocht. We zochten iets in Eindhoven, maar dat was echt vreselijk. Overal achteraan in de rij aansluiten en ver boven de vraagprijs bieden. Toen zijn we buiten Eindhoven gaan kijken en hebben we een huis in een dorp in de buurt gekocht. Daar kon het wel betaalbaar. Binnen tien minuutjes sta je op de heide, maar ook in het centrum van de stad."