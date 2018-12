Na de laatste dag waarop ze konden worden verzilverd, zijn een miljard Air Miles niet ingeleverd en daardoor vervallen. Dat meldt een woordvoerder van Loyalty Management Netherlands, het bedrijf achter Air Miles, maandag.

Per 1 december vervielen alle met het Nederlandse programma gespaarde Air Miles die ouder waren dan vijf jaar. Een jaar geleden dreigde dit nog te gebeuren bij 5,2 miljard Air Miles. "We zijn blij dat de laatste tijd zo veel mensen toch nog in actie zijn gekomen en hun Air Miles hebben ingewisseld."

De miljard Air Miles die zijn vervallen, maken volgens de woordvoerder minder uit dan 1 procent van het totale aantal uitgegeven Air Miles. Veel Air Miles zijn ingeleverd in ruil voor donaties aan een van de vier goede doelen die zijn verbonden aan het programma, te weten Stichting Aap, War Child, het Nationaal Fonds Kinderhulp en Justdiggit.

De laatste weken ging ongeveer 80.000 euro per week meer dan normaal naar de goede doelen. Air Miles kunnen ook bij diverse winkels worden ingewisseld voor korting, of voor korting op brandstof of boodschappen.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!