Niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Waar we wel van op aan kunnen, zijn belastingen en prijsstijgingen. Of de Russische beer uit zijn hol komt of niet: in de winterperiode verbruiken we meer gas en dat is extra kostbaar na 1 januari 2019.

Er komt een horrorwinter aan, voorspelde weerman Piet Paulusma deze herfst. Een winter met veel overlast, sneeuw en vorst tot wel -20.

Bij het KNMI wagen ze zich nog niet aan langetermijnvoorspellingen. "Het feit dat we een warme zomer hebben gehad, zegt niets over de winter. Vreselijk, dat gepraat over die 'Siberische beer'", aldus een woordvoerder van het KNMI.

De weerman bij Weerplaza kan er wel om lachen. "In februari hadden we te maken met een koufront uit Rusland en dat was uniek. Maar om nou elke keer te roepen dat de 'Siberische beer' zijn hol uit kruipt als we een beetje kou uit Rusland krijgen, hoeft wat mij betreft niet."

Winter bepaalt de helft van je gasrekening

De gasrekening wordt grotendeels bepaald door de winter. December, januari en februari bij elkaar bepalen ongeveer de helft van de jaarrekening en het meeste gas wordt in die maanden verbruikt, vertelt een woordvoerder van energieleverancier Nuon.

Alle huishoudens in Nederland samen verbruiken ongeveer 40 tot 50 miljard kubieke meter aardgas per jaar, laat Essent weten. Het grootste deel daarvan verbruiken we in de winter: 2 miljard kubieke meter per week.

De lang aanhoudende winter van 2017 had direct effect op de energierekening van vrijwel alle huishoudens in Nederland. In 2017 viel de rekening 14 procent hoger uit, rekende Milieu Centraal uit op verzoek van De Telegraaf.

Het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden ligt per jaar op 3.300 kWh en 1.500 kubieke meter gas en dat komt neer op een gemiddelde energierekening van 1.735 euro per jaar. De lage temperaturen van vorige winter leidden dus tot een 4 procent hogere rekening: ongeveer 1.800 euro.

'We betalen allemaal mee aan windparken op zee'

Als de winter van 2018 en 2019 een 'Siberische horrorwinter' wordt, gaan we daar nog eens fiks overheen. De belasting op aardgas gaat namelijk per 1 januari met 3 cent per kubieke meter omhoog. Door het hoger belasten van aardgas wil het kabinet alternatieve opties aantrekkelijker maken, zoals warmtepompen en -netten. De belasting op elektriciteit wordt namelijk verlaagd.

Gemiddeld betaalt een huishouden in Nederland in 2019 133 euro per jaar, 50 euro meer dan dit jaar. Dat is inclusief de stijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Die kosten zijn bedoeld voor het bekostigen van duurzame initiatieven en zullen de komende jaren alleen maar stijgen, vertelt René Peters van onderzoeksinstituut TNO.

"Van de ODE worden bijvoorbeeld windparken op zee betaald en de bijstook van biomassa in kolencentrales. Er moeten steeds meer alternatieve opties bekostigd worden. De burger krijgt er dus wel iets voor terug, maar dat is niet direct zichtbaar."

"Laag calorisch gas, afgezien van wat er met de belastingen gebeurt, wordt steeds duurder. In Engeland worden alle kolencentrales omgebouwd naar schonere gascentrales. Ook in China vanwege het probleem met smog. Nu de recessie voorbij is, is er bij bedrijven ook meer vraag naar gas, terwijl er niet direct veel meer aanbod is. Wereldwijd neemt de prijs dus toe."

Bovendien stoppen we met het gebruik Groninger gas, zegt Peters. Nederland zal het gas moeten inkopen uit het buitenland, totdat het hele land van het gas af is.

'We weten meer over verspilling en de winters worden zachter'

Een hogere energierekening voor iedereen dus, maar er zijn een paar voordelen, zegt Peters. "De winters zijn tegenwoordig zacht. Als het een paar dagen vriest, denkt iedereen gelijk dat we een enorm strenge winter meemaken. Maar maandenlang vorst, Elfstedentochten en de hele winter sneeuw - zoals we in de vorige eeuw hadden - maken we echt nooit meer mee. Dan zouden de stookkosten nog meer oplopen."

Ook zijn we veel bewuster met ons energieverbruik dan vroeger. "We weten veel meer over verspilling. En omdat mensen steeds vaker hun energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen wordt er goed bijgehouden wat de opbrengst is en het verbruik."

Vroeger kreeg je jaarlijks een afrekening, schrok je je te pletter en sukkelde je vervolgens de rest van het jaar op dezelfde manier verder, aldus Peters. "Tegenwoordig kun je in een app bijhouden wat je verbruikt. Ook weet iedereen dat je je verbruik slim kunt terugbrengen met isolatie. Niemand zet meer zomaar een raampje open met de verwarming aan."