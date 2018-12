Het aantal bijstandskinderen in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gedaald. Eind vorig jaar leefden 228.000 kinderen in een gezin dat moest rondkomen van de bijstand, drieduizend minder dan een jaar eerder.

Bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in Nederland leeft in een bijstandsgezin, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag naar aanleiding van de jaarlijkse Jeugdmonitor.

Het is de eerste daling sinds 2009, toen er 183.500 bijstandskinderen waren. Tot en met 2016 steeg dit aantal met 45.000. Volgens het CBS is de daling zichtbaar in alle grote herkomstgroeperingen, met uitzondering van gezinnen met een Syrische achtergrond.

Het aantal bijstandskinderen met een Syrische afkomst is in 2017 met zo'n 43,8 procent gestegen naar 27.600. Het merendeel van de bijstandskinderen heeft een migratieachtergrond; 63 procent niet-westers en 7 procent westers.

Alleenstaande moeders ontvangen vaker bijstand

Veel bijstandsgezinnen bestaan uit een alleenstaande moeder met één of meerdere kinderen, blijkt uit cijfers van 2016. Dat is bijvoorbeeld het geval bij acht op de tien bijstandsgezinnen met een Nederlandse achtergrond. Alleen bij gezinnen met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst was dit aandeel hoger.

Bij andere niet-westerse bijstandsgezinnen komt het volgens het CBS relatief vaak voor dat ouders nog samen zijn. Hierbij geldt dat de vader de belangrijkste kostwinner is.

Steeds meer kinderen hebben te maken met co-ouderschap​, een trend die naar verwachting blijft aanhouden. De meeste van hen wonen voornamelijk bij hun moeder. Verder worden kinderen steeds vaker geboren in een eenoudergezin, vorig jaar waren het er zo'n vijftienduizend.

Vooral in de gemeente Rotterdam wonen veel kinderen in bijstandsgezinnen. Het gaat daar om 16,7 procent van alle kinderen. De top vijf bestaat verder uit Heerlen (14,9 procent), Groningen (13,5 procent), Amsterdam (13,4 procent) en Delfzijl (12,5 procent).

Meeste bijstandsgezinnen kunnen moeilijk rondkomen

In 2016 hadden bijstandsgezinnen gemiddeld ruim 22.000 euro per jaar te besteden. Bij andere gezinnen was dat ongeveer het dubbele met bijna 55.000 euro op jaarbasis. Bijna 60 procent van de gezinnen die bijstand ontvangen zegt moeilijk rond te kunnen komen.

Eind september ontvingen 439.000 mensen bijstand, 21.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsgerechtigden daalt binnen alle leeftijdsgroepen.

