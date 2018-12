Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Davids bonnetje Slagroomschnitt 3,25

Witte bollen 0,99 euro

AH Paté 3,90 euro

Draagtas 0,25 euro

Fricandeau 5,00 euro

Pekelvlees 5,31 euro

Totaal: 16,72 euro

Wie: David de Leeuw

Waar: Amsterdam

Verdient de kost met: Bureaumanager bemoeizorg

Woont met: Poes Dana

Taart en vlees! Toe maar.

"Ja, die slagroomschnitt gaat er vanavond wel voor een kwart in, denk ik. Ik vind het echt weer voor slagroomtaart en er zat een kortingsticker van 35 procent op. Die moet ik hebben, dacht ik. Ik ga zo nog langs de slager, want ze hadden geen lever meer en ik wil een broodje halfom maken, daar ben ik dol op. In het weekend eet ik minder vlees, dan ben ik bij mijn vriendin die vegetariër is. Trouwens, die paté is niet voor mij maar voor de kat."

“Ik ben gestopt met roken en over twee jaar ook nog eens schuldenvrij” David

Zijn dit je boodschappen voor de hele week?

"Ja, koken doe ik nooit en 's avonds eet ik het liefst een wit bolletje met lekkere dingetjes erop. Ik ben ook nog langs de poelier geweest voor gebraden kip. Ik ben een echte flexitariër: soms eet ik geen vlees."

Waar let je op in de supermarkt?

"Ik koop altijd hetzelfde en heb mijn vaste rondje, maar nu is mijn Albert Heijn verbouwd. Een drama. Ik haal vlees, witte bolletjes, kattenvoer en korrels, thee en koffie en soms een tros bananen. Veel gekker wordt het niet. Ik ben nu drie weken geleden gestopt met roken en gebruik een vaper. Dat scheelt me ruim 10 euro per dag, want ik rookte dagelijks een pak zware shag. Per maand bespaar ik nu dus 300 euro."

Wat knap voor zo'n verstokte roker!

"Over twee jaar ben ik ook nog eens schuldenvrij en dan heb ik 220 euro extra per maand te besteden. Ik heb een paar jaar geleden een lening afgesloten om in een kliniek van Keith Bakker af te kicken, want ik was drankverslaafd. Ik zag hem als een goeroe die me gauw van m'n problemen af zou helpen. Dat gebeurde ook, maar het was wel nogal duur allemaal."

Hoe duur dan?

"Hij zei eerst 28.000 euro. Dat had ik niet, en toen mocht het ook voor 10.000 euro. Achteraf had ik best naar een kliniek kunnen gaan die vergoed zou worden. Ik zei dat het voor een auto was en sloot een lening af bij de DSB. Het geld werd gelijk op mijn rekening gestort. Dat was niet zo slim, maar dankzij die kliniek ben ik naar AA-meetings gegaan en nu ben ik al jaren nuchter."

“Op zaterdag gaan mijn zuinige Zeeuwse vriendin en ik naar de Dirk voor grote boodschappen” David

Goed bezig! Wanneer ga je weer winkelen?

"Als mijn vriendin in het weekend komt, gaan we met de trektas naar Dirk van den Broek. Dan halen we potten oploskoffie van Douwe Egberts. Ze is Zeeuws en heel zuinig. Over een tijdje gaan we samenwonen, maar nu hebben we nog een trektasrelatie: als ze gaat, neemt ze mijn was mee. Daarvoor ging ik altijd naar de wasserette, en dat kostte me ook zo'n 50 euro per maand. Dat spaar ik ook weer uit sinds ik een relatie heb."