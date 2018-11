Het belastingstelsel moet simpeler. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Bartjan Zoetmulder, is het systeem nu zo complex dat zelfs belastingadviseurs soms niet meer weten hoe ze hun klanten kunnen helpen. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Elke nieuwe regel komt bovenop de al bestaande regels, waardoor het belastingsysteem steeds complexer wordt, volgens Zoetmulder in De Telegraaf van vrijdag.

"Neem bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling. Daar zijn we nu bij artikel 13, lid 19 beland. Toen ik 25 jaar geleden begon met werken hadden we volgens mij alleen nog maar lid 1 tot en met 5. Er wordt alleen maar anti-misbruikmaatregel op anti-misbruikmaatregel gestapeld. Dat wordt volstrekt onwerkbaar."

Begin deze maand is in de Tweede Kamer gesproken over het belastingplan van het kabinet, met nog meer wetten en regels. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën zei toen ook dat het belastingstelsel zelf op de schop moet. Zoetmulder is het daarmee eens.

Belastingtelefoon slecht bereikbaar

"Eigenlijk zou je meer vooraf en realtime in overleg moeten kunnen met de Belastingdienst. Voor grote bedrijven is dat al geregeld. Daar zie je dat het werkt. Maar als je mkb’er of particulier bent en een vraag hebt, dan zit je met de Belastingtelefoon. Die wordt niet opgenomen en als er al wordt opgenomen krijg je een callcenter aan de lijn, dat het antwoord meestal niet weet", aldus de fiscaal expert.