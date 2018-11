Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Toiletpapier, gerecycled 2,29

2 Zonnatura rijstwafels 1,16

2 gato negro merlot 7,00

Bloemkool 0,89

2 snack crackers 1,08

Kilo bananen 1,43

Kiwi's 1,89

Uien 0,59

Minarine 1,58

Bio rundergehakt 3,25

Elzasser cervelaat 0,99

Bio aardappelen 2,99

Spruiten 0,99

Totaal: 27,71 euro

Wie: Connie Kalkhoven

Waar: Leiden

Woont: Alleen

Werkte als: Bibliothecaresse, nu gepensioneerd

Lekker groen bonnetje!

"Ja, ik ben een echte groente-eter. De spruiten waren niet zo lekker. Ze zeggen dat de vorst er eerst over moet, dan komt er suiker in de plant. Dat is waar, want het was een smakeloos, matig maaltje. Wel gezond, dus dat geeft niet. Ik gooi niets weg, dus ik heb ze gewoon opgegeten."

Je hebt 27,71 euro uitgegeven. Wanneer ga je weer?

"Ik heb een hekel aan volle koelkasten, en een nog grotere hekel aan verspilling. Ik ga dus pas boodschappen doen als echt alles op is. Zo raakt er niks over de datum en hoef ik niks weg te gooien. Je kunt wel zeggen dat ik budgettair bewust ben. Oké, zuinig. Ik denk dat ik 150 euro per maand uitgeef aan alle boodschappen. Dat is zo'n 8 procent van mijn inkomen."

Waar leef je van?

"Ik ben met pensioen en ik ontvang nu 70 procent van mijn vorige inkomen. Maar als je werkt, leef je ook duurder. Snel even een kant-en-klare maaltijd, of een zak voorgesneden sla. Nu heb ik meer tijd en maak ik alles zelf klaar."

“Waarom heeft iedereen zo'n dorst tegenwoordig?” Conny

Dus die zakken komen jouw winkelmandje niet meer in?

"Nee, net als pakjes. Alles smaakt hetzelfde en ze zijn echt onnodig duur. Ik vind het leuk om in de karretjes van anderen te gluren als ik me verveel in de rij. Ik zie daar de meest ongelofelijke dingen: een zak met broccoliroosjes, bijvoorbeeld. Wat is er nou makkelijker dan een broccoli slachten?"

"Ik heb echt een afkeer van dat soort producten en ik koop het liefst bij kleine winkeltjes of de Lidl. Albert Heijn vind ik een vreselijke supermarkt, met al die overdreven luxe voorverpakte producten."

Gemak dient de mens.

"Mij niet. Het toppunt zag ik pas bij een Albert Heijn XL waar ik noodgedwongen even naar binnen moest. Een jongen kocht een bakje met gekookte rijst. 1,5 ons, voor zo'n 2 euro. Daar word je toch moedeloos van?"

"Water in flessen, nog zoiets. Al dat nodeloze gesjouw en dat plastic dat in het milieu terechtkomt. Je hoeft toch niet de hele dag door water te drinken? Waarom heeft iedereen tegenwoordig zo'n dorst?"