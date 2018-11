Alle zorgverzekeraars hebben maandag hun zorgpremies voor 2019 bekendgemaakt. Niet één verzekeraar heeft zijn premie voor volgend jaar verlaagd. Wel houden twee verzekeraars hun premie gelijk, namelijk Promovendum en Besured.

De vier grootste verzekeraars Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis verhogen de premies van hun basisverzekering met respectievelijk 7,50 euro, 4,75 euro, 8,55 euro en 3 euro per maand.

Een uitschieter is PNOzorg, waar je 17,74 euro per maand meer gaat betalen. Het kabinet liet op Prinsjesdag weten een stijging van gemiddeld 10 euro te verwachten. Volgens onderzoeker Moneyview gaan de premie gemiddeld met 5,7 procent omhoog, of 78 euro per jaar.

Wie op zoek gaat naar een andere zorgverzekering, moet vóór 1 januari 2019 zijn bestaande polis opzeggen. Tot en met eind januari 2019 kan er dan nog een nieuwe verzekering worden afgesloten, die met terugwerkende kracht ingaat.

Kies je voor een restitutie- of een naturapolis?

Bij het kiezen van een nieuwe verzekering, moet je niet alleen letten op de premie, maar ook op het soort polis. Gaat het om een restitutiepolis, een naturapolis, een combinatiepolis of een budgetpolis?

Met een restitutiepolis kun je terecht bij een zorgaanbieder naar keuze. Wel moet je vaak de rekening voorschieten als de verzekeraar geen contract heeft met de aanbieder. Die kun je dan achteraf declareren.

Als je een naturapolis hebt, betaalt de zorgverzekeraar de rekening van de zorgaanbieder rechtstreeks. Je krijgt echter alleen een volledige vergoeding als de aanbieder een contract heeft met de verzekeraar. Bij andere zorgaanbieders krijg je een deel van het bedrag vergoed. Je hebt dus minder keuzevrijheid.

Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en een restitutiepolis, terwijl een budgetpolis een uitgeklede naturapolis is. Bij een budgetpolis valt de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders lager uit, of zijn er minder aanbieders gecontracteerd.

In de tabel hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste zorgpremies.