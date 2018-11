Achmea moet binnen veertien dagen meewerken aan een compensatieregeling voor woekerpolisklanten. Zo niet, dan dagen de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis de verzekeraar voor de rechter.

Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis, en Consumentenbond-directeur Bart Combée overhandigen maandag samen met gedupeerden een brief aan de directie van Achmea, waarin ze het bedrijf een laatste kans geven om in overleg te treden over compensatie, zo laten ze weten in een persbericht.

Achmea verkocht 800.000 woekerpolissen aan consumenten. Dat deed het bedrijf uit naam van dochterondernemingen FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Avéro. De totale schade voor consumenten zou volgens de Consumentenbond rond de 4 miljard euro liggen.

"De woekerpolisaffaire is een van de grootste financiële schandalen uit de geschiedenis, en fouten uit het verleden moeten rechtgezet worden. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks", aldus Combée over de actie.

Beleggen met premie-inkomsten

De term 'woekerpolis' stamt uit 2006. Het gaat hierbij om een beleggingsverzekering waarbij de premie - na aftrek van kosten - wordt belegd om vermogen voor het pensioen of de afbetaling van een hypotheek op te bouwen. Verzekeraars spiegelden klanten grote opbrengsten voor.

In veel gevallen bleek het bij dergelijke verzekeringen echter maar om een zeer klein deel van de inleg te gaan, waardoor de opbrengsten erg tegenvielen.

Achmea sloot acht jaar geleden met andere claimstichtingen al een overeenkomst over compensatie voor klanten met dergelijke woekerpolissen. De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis sloten zich daar niet bij aan, omdat de vergoeding in hun ogen ruim onvoldoende was.

Twee miljoen woekerpolissen

Hoeveel mensen zich bij een eventuele nieuwe claim tegen Achmea aansluiten, kon de Consumentenbond nog niet zeggen. De belangenvereniging benadrukt dat klanten die al eerder hebben geschikt mogelijk ook nog recht hebben op verdere compensatie.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) schatte in maart nog dat in Nederland toen in totaal zo'n twee miljoen woekerpolissen liepen.