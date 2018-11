Dagelijks naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Naam: Sherrol Wijnaldum

Verdient de kost met: Lifestylecoaching

Woont met: Man en drie kinderen

Woonplaats: Rotterdam

Sherrols bonnetje Wit casino 1,15 euro

Chinese kool 1,39 euro

IJsblokjes 0,72 euro

Tofu naturel 1,39 euro

2 kipburgers 5,00 euro

6 flessen wijn, Baronne 41,88 euro

Mona-toetjes 0,96 euro

2 pakken crackers 1,78 euro

1 Duo Penotti 2,79 euro

1 mascarpone 1,49

Dr. Oetker 1,49 euro

1 lenteuitje 0,89 euro

Limoensap 0,89 euro

Rundergehakt 6,78 euro

2 zak witte bollen 2,69 euro

Dubbeldrank 1,39 euro

Goudkuipje 1,42 euro

Gember 1,02 euro

Cervelaatworst 3,75 euro

Kipfilet 5,00 euro

Koopzegels 6,00 euro

Totaal: 85,65 euro

Koopzegels! Levert dat wat op?

"Veel meer dan als je je geld op de bank zet in ieder geval! Voor een vol boekje betaal je 49 euro. Als je dat inlevert, krijg je 52 euro. Dat is dus 3 euro gratis. Ik spaar alle boekjes op, en lever ze in als we op vakantie gaan. Dan heb ik zo'n veertien boekjes. Als ik die allemaal tegelijk inlever, heb ik 700 euro! Ik geloof niet dat veel mensen nog weten wat voor slim spaarsysteem dit is."

Je hebt 85 euro uitgegeven. Waren dit je weekboodschappen?

"Nee, ik doe één keer per week grote boodschappen, op dinsdag. Dat is de beste dag om naar de supermarkt te gaan, lekker rustig. Dit is een kleine boodschap tussendoor. Ik heb gelijk wat inkopen gedaan voor een verjaardag over twee weken.

"Chips en wijn, die waren in de bonus, dus dat koop ik dan vast. Verse groenten en fruit haal ik de hele week door. Ik denk dat we zo'n 500 euro aan boodschappen per maand uitgeven en dat is een derde van ons inkomen. Mijn kinderen hebben altijd honger. Vooral de jongste."

Zitten er impulsaankopen bij?

"Nee, dat gebeurt niet. Ik pas mijn boodschappenlijstje altijd aan aan de looproute, want ik ken die supermarkt helemaal uit m'n hoofd. Als m'n man boodschappen doet, haalt-ie precies wat ik zeg en als hij het niet zeker weet, maakt-ie een foto. Maar het liefst doe ik zelf boodschappen. Ik kan wel een uur rondlopen, gewoon lekker kijken naar wat ik allemaal ga koken. Ik hou van boodschappen doen."

Wat doen die ijsblokjes op je bon? Water is bijna gratis!

"Ik hou niet van die zelfgemaakte ijsblokjes. Ze komen nooit lekker uit die vorm, ik vind ze onhandig en ze zijn veel te snel op. Ik maak zelf altijd limonade van siroop, met kraanwater. Maar dat moet wel heel koud zijn! En het is maar 75 cent."