Zoals je misschien wel is opgevallen, verschijnt er vanaf deze week elke dag een nieuw katern op de voorpagina van NU.nl. Daarmee hopen we je een extra reden te geven naar NU.nl te komen. De woensdag staat voortaan in het teken van geld.

Dat betekent dat je vandaag onderaan de website en in de app het katern Geld vindt.



Onze economieredactie is verantwoordelijk voor dit katern. Deze redactie brengt je natuurlijk al dagelijks het allerbelangrijkste economische nieuws en legt dat aan je uit.



Maar er is zoveel meer op het gebied van economie. Voor dit wekelijkse katern Geld besteden onze redacteuren extra aandacht aan alles wat speelt op het gebied van persoonlijke financiën.



En we willen je nieuwsgierigheid opwekken. In de wekelijkse rubriek Het bonnetje spreken we met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer alle koopjes af?



Vandaag:

Benieuwd naar de rest van de week? Die ziet er zo uit:



Maandag: Werk | Dinsdag: Gezondheid | Woensdag: Geld | Donderdag: Auto | Vrijdag: Eten en drinken | Zaterdag: Wetenschap | Zondag: Wonen