72 procent van de Nederlanders wil voor de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is stoppen met werken, gemiddeld bijna zes jaar eerder.

Van die mensen verwacht echter minder dan de helft dat ook daadwerkelijk te kunnen doen, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken.

Ook hoopt een ruime meerderheid de laatste jaren voor de AOW-leeftijd in ieder geval alvast minder te gaan werken. Hiervoor zet 30 procent extra geld opzij en lost een kwart extra af op de hypotheek.

Een op de vijf Nederlanders wil juist doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd, gemiddeld bijna vijf jaar. Als belangrijkste redenen geven deze mensen dat zij het leuk vinden om te werken en graag actief willen blijven. Lageropgeleiden en mensen met een laag inkomen noemen het vaakst financiële motivaties om langer door te werken.

Drie kwart van de werkende Nederlanders heeft een of meer stappen gezet om na pensionering dezelfde levensstandaard te kunnen behouden. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om sparen via een spaarrekening of deposito, het opbouwen van vermogen via de eigen woning en aflossen op de hypotheek. Ook is de helft van de mensen van plan minder uit te geven na de pensionering.

Werkenden zien zo lang mogelijk fit blijven als de belangrijkste maatregel om door te kunnen werken tot aan de AOW-leeftijd. Maar ook zaken als bijscholen en minder uren werken kunnen helpen, denken ze.