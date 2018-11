Geldautomaten krijgen een nieuw uiterlijk en een nieuwe naam. Ze heten voortaan Geldmaat en gaan er allemaal geel uitzien. Dat hebben ABN AMRO, Rabobank en ING afgesproken. Vanaf 1 januari worden de oude apparaten vervangen, eind 2020 moet het project zijn afgerond.

Samen met Geldservice Nederland (GSN), dat de geldautomaten sinds 2011 beheert, willen de banken de automaten "evenwichtiger verspreiden over het land". Om dat te bereiken praten de banken met belangenorganisaties zoals ouderenbonden en ondernemersorganisatie MKB Nederland.

Op plekken waar nu binnen een paar honderd meter meerdere pinautomaten staan, zal straks één Geldmaat in de plaats komen. "Die komt dan op een nieuwe locatie, die bankonafhankelijk is", vertelt Geert Eikelboom, CEO van GSN maandag in een persconferentie.

De huidige bereikbaarheidscriteria blijven bij die nieuwe locaties gehandhaafd, beloven de banken. Zo blijft de norm overeind die voorschrijft dat iedere burger binnen een straal van vijf kilometer een automaat kan vinden.

"Je ziet in een winkelgebied nu soms vijf automaten van de drie verschillende banken vlak bij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn", aldus een woordvoerder.

Behoefte aan contant geld blijft

"Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Maar er blijft ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten."

Bij het herindelen van de locaties wordt volgens de banken en GSN gekeken naar het aantal transacties en het aantal bezoekers in een gebied. Over de nieuwe hoeveelheid automaten is nog niets bekend, omdat het onderzoek daarnaar nog maar net van start is gegaan. Er wordt nu per locatie gekeken naar het ideale aantal.

Wel weet Eikelboom te zeggen dat vooral in stedelijk gebied de aantallen naar verwachting kleiner worden. "In rurale gebieden komen er zelfs misschien meer. We moeten gaan inkrimpen en herverdelen."

Mogelijk sluiten andere banken zich ook nog aan bij het initiatief. "Andere banken zijn van harte welkom. Daarover worden al gesprekken gevoerd", aldus Eikelboom.