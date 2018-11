Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Roel Abraham

Waar: Jumbo, Almere

Verdient de kost met: Advertentieverkoop bij BDU

Woont met: Vrouw en zes kinderen

Roels lijstje Pom-Bär-paprikachips: 0,93 euro

Goudeerlijk-tarwebrood: 1,99 euro

Hollandse Nieuwe (drie stuks): 2,69 euro

Jopen Johannieter (één fles): 2,38 euro

Pot doperwtjes en worteltjes: 1,09 euro

Hagelslag (puur): 1,69 euro

Vissticks: 1,60 euro

Ribbelchips (naturel): 0,77 euro

Krieltjes: 2,00 euro

Duo Penotti Hazelnootpasta: 2,15 euro

Mehrkorn-brood: 2,76 euro

Koopzegels: 2,10 euro

Totaal: 23,55 euro

Zes kinderen! Dan heb je vast een superefficiënt boodschappenbeleid.

"Nee. Ik ga gewoon elke dag naar de Jumbo, en geef elke dag zo'n 30 euro uit. We doen niet aan weekboodschappen, dat past allemaal niet in huis. Al ons geld gaat op aan boodschappen, we houden niks over. Gelukkig geven we niks uit aan kleding, dat scheelt een hoop. We krijgen veel en de kinderen geven natuurlijk hun kleren door aan de volgende in de rij. Ze doen gelukkig niet mee aan dat gemekker over dure merkjes."

Twee zakken chips, gaan die op vanavond?

"Ze zijn voor David. David is drie en hij wilde chips. Voor mezelf heb ik één flesje bier gehaald, want we hebben een rustig avondje. M'n vrouw is weg vanavond, de drie oudste kinderen zijn op kamp in Brussel. Dus ik verwen mezelf met een haring en een biertje. De vissticks zijn voor de drie jongste kinderen, die verse voor mij."

Een pot erwtjes en worteltjes. Jij maakt het jezelf wel heel makkelijk.

"Ja! Maar geen blik. Dat doen we niet. Ik snap het ook niet helemaal, maar er zitten weekmakers in. Daardoor valt al het vlees van je botten en daar ga je dood aan."

Wat doet dat dure brood op je bonnetje?

"Eén van de kinderen heeft een glutenallergie, dus dat is glutenvrij brood. Dat nemen we wel serieus, want hij is veel te mager. Oké, in vissticks zitten ook gluten, maar niet zoveel. Lekker consequent, hè?"

Morgen weer naar de dezelfde supermarkt?

"Ja. Misschien ga ik straks nog even terug, want ik ben de chocola vergeten. Ik ben gek op chocola. Dik ben ik toch al, dus dat maakt niks uit. Jammer dat ik nooit ongesteld word, dan zou ik nog meer chocola kunnen eten."