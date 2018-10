De grootste stijger in de Quote 500, de jaarlijkse lijst van rijkste Nederlanders, is Arnout Schuijff, Chief Technology Officer (CTO) van Adyen. Ook Adyen-aandeelhouders Mabel van Oranje-Nassau en innovatiedirecteur John Caspers komen hoog binnen op de lijst, die woensdag is gepubliceerd.

Het vermogen van Schuijff steeg na de veelbesproken beursgang van de betalingsverwerker met maar liefst 1.407 procent naar 1,1 miljard euro. Hij stond op plaats 483, dit jaar staat hij op plek 26.

Zijn collega-directeur Pieter van der Does steeg van plek 257 naar 39. Hij bezit 810 miljoen euro, een stijging van 440 procent.

Opvallende Adyen-binnenkomers

De hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar is Adyens innovatiedirecteur John Caspers. Hij bezit 770 miljoen euro en staat op plek 42.

Mabel van Oranje-Nassau staat voor het eerst in de lijst op plek 149 met een vermogen van 240 miljoen euro.

Top twee blijft hetzelfde

Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken, is net als vorig jaar de rijkste Nederlander. Haar vermogen groeide opnieuw. Ze staat met 12,8 miljard euro bovenaan in de nieuwste editie van de Quote 500. Vorig jaar bezat zij nog 12,5 miljard euro, een stijging van 2,4 procent.

Op nummer twee staat wederom Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. Zijn vermogen steeg dit jaar met maar liefst 11,6 procent naar 4,8 miljard euro.

Plaats drie, vier en vijf

Topman Dik Wessels van bouwonderneming VolkerWessels stond vorig jaar op nummer drie met 4 miljard euro. Hij overleed afgelopen jaar.

Daardoor stijgt Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas (het bedrijf achter Luxaflex) van plek vier naar plaats drie. Zijn vermogen steeg met 3,7 procent naar 2,8 miljard. Mediamagnaat John de Mol stijgt van de vijfde naar de vierde plek met een vermogen van 2,7 miljard euro (+3,8 procent).

De vijfde plek is dit jaar voor Hans Melchers met een vermogen van 2,3 miljard euro. De oprichter van Melchemie stond vorig jaar nog op plek dertien. Ondanks dat zijn vermogen daalde met 4,2 procent, steeg hij acht plaatsen.

BN'ers en families

Het blad geeft ook een overzicht van vermogende bekende Nederlanders. Op dat lijstje staan onder anderen televisieproducent en oud-acteur Reinout Oerlemans (170 miljoen euro), dj Tiësto (140 miljoen euro) en de kersverse HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn (1,9 miljard euro).

De rijkste families zijn wederom C&A-familie Brenninkmeijer (22 miljard euro), de familie Van der Vorm van investeringsfonds HAL (9,1 miljard euro) en de familie De Rijcke (Kruidvat/investeringsmaatschappij De Hoge Dennen) met 2,1 miljard euro. De familie Van Oranje-Nassau staat op nummer elf met een vermogen van een miljard euro.