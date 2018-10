De vrije huurprijzen in Rotterdam en ook in Eindhoven gaan de laatste twee kwartalen harder omhoog dan die in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Volgens cijfers van verhuurplatform Pararius.nl liet Rotterdam van de vijf grote steden afgelopen kwartaal de sterkste groei zien, met een plus op jaarbasis van 14,3 procent.

In Amsterdam, waar eerder een huurplafond in zicht leek, stijgen de prijzen nog steeds, zij het meer gematigd met 3,5 procent. In de hoofdstad ben je als huurder relatief wel duur uit, met gemiddeld 22,83 euro per vierkante meter. Huurders in de Rotterdamse vrije sector betalen nu gemiddeld 16,50 euro per vierkante meter per maand.

Ook buiten de Randstad zetten de prijsstijgingen door. Landelijk gingen de prijzen met 5,3 procent omhoog naar 16,04 euro voor een vierkante meter per maand. "De druk op de woningmarkt verspreidt zich als een olievlek over Nederland", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot.

"Eerst stegen de prijzen in Amsterdam, waardoor mensen naar gebieden als Haarlem en Alkmaar trokken. Inmiddels is de hele regio rondom Amsterdam zo duur dat veel woningzoekenden gedwongen worden buiten de regio te huren."