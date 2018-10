De Nederlandsche Bank (DNB) is bezorgd over het dalende gebruik van contant geld in de samenleving. Nieuwe cijfers van DNB en Betaalvereniging Nederland laten zien dat nog slechts vier op de tien mensen contant betalen. Volgens de bank is een cashloze samenleving "kwetsbaar".

Dat zegt Coen Voormeulen maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad (AD). Aanleiding van het vraaggesprek zijn nieuwe cijfers over de hoeveelheid pinbetalingen in Nederland.

Nederlanders doen voor het eerst minder dan vier op de tien betalingen contant. Volgens Voormeulen moet het mogelijk blijven om contant te betalen. "Veel mensen hebben moeite met pinnen, zoals ouderen en visueel gehandicapten", stelt Voormeulen. "Ook zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden."

Verder wijst de directeur op het gevaar van hackers en storingen in het betalingssysteem. "Cashloos maakt je als samenleving kwetsbaar."

Volgens het onderzoek van DNB en Betaalvereniging Nederland betalen sinds mei nog 39 procent van de mensen met cash. In 2014 stelde banken, verzekeraars en betaaldienstaanbieders nog als doel om 60 procent van de Nederlanders elektronisch te laten betalen. Toen betaalden we nog in zes op de tien gevallen met contant geld.

De DNB wil dat er afspraken worden gemaakt tussen banken, de detailhandel en belangenverenigingen over het gebruik van contant geld. Dit moet algemeen geaccepteerd blijven. "Wij hopen op de poldermanier", zegt Voormeulen tegen het dagblad. "Lukt dat niet, dan kun je aan regels denken. Dat zie je in Scandinavië ook. Het is aan de politiek om dat te bepalen."