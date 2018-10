De koersdalingen van afgelopen maand hebben het beleggersvertrouwen amper aangetast. Dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer van oktober.

De index daalde licht van 137, naar 132 punten. Een niveau van 100 wordt als neutraal gezien in de barometer. De stand van 132 laat zien dat het vertrouwen in de beurs nog altijd groot is.

Volgens de barometer wordt Brexit gezien als de grootste bedreiging voor hun beleggingen, gevolgd door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Ook de situatie in Italië zorgt voor onzekerheid.

"Men blijft positief. En dat begrijp ik wel, fundamenteel zijn er economisch gezien geen grote wijzigingen in de afgelopen tijd", zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. "Zaken als Brexit en de handelsoorlogen spelen al een tijd, dat is niet nieuw.”

De financiële beurzen over de hele wereld zijn afgelopen week flink gedaald. De AEX sloot vrijdag op het laagste punt sinds juni 2017. De beurs sloot op 507,5 punten. In Amsterdam zakte de beurs in oktober met een kleine 8 procent. In andere landen, zoals Frankrijk, raakte de beurs zelfs bijna een tiende van zijn waarde kwijt.