Een oud gebedenboekje met een waarde van 75.000 euro, een peperdure échte Brueghel die als onderzetter werd gebruikt of een waardevolle ketting van mensenhaar; Tussen Kunst en Kitsch trekt al 35 jaar ruim een miljoen kijkers.

In 1984 kwam het programma voor het eerst op televisie, niet zelfbedacht, maar overgenomen van de Engelse televisieserie Antiques Roadshow. In het programma laten mensen hoopvol de schatten die ze hebben geërfd, gevonden of slim hebben ingekocht taxeren in de hoop een klapper te maken.

De jaloersmakendste vondst

Op Koningsdag 2016 in Utrecht wroet een dame op haar gemak in een berg rommel en vindt ze een stuk karton met daarop een kleurig, schaakbordachtig patroon. Ze weet niet wat het is, maar vindt het mooi en betaalt er 2 euro voor.

Archeoloog Mieke Zilverberg noemt dit object "een droom" en weet ook wat het is: een Egyptische voetenzak van papyrus, waarin de voeten van een mummie in de derde tot eerste eeuw voor Christus mooi verpakt werden. Ze schat de waarde ervan op 3.500 euro.

Het meest onwereldse object

In 1990 werd een gouden plaat meegebracht naar de studio. Archeoloog Mieke Zilverberg zit met de handen in het haar; ze kan de tekst erop niet ontcijferen, weet niet wat het is, waar het voor dient en hoe oud het is. Ze vermoedt dat het uit de Middeleeuwen komt, maar weet ook niet hoeveel het waard is.

De man die de gouden plaat meenam gaat zelf op zoek en komt uiteindelijk bij NASA terecht. Het moet haast wel een buitenaards object zijn als zelfs Zilverberg het niet weet, redeneert hij. NASA weet van niks, en de herkomst is nog altijd een raadsel.

Het waardevolste stuk

Het kantwerkstertje van de zeventiende-eeuwse kunstenaar Joost van Geel werd tijdens een uitzending in 2011 gevonden. In de uitzending wil de eigenaar eindelijk weleens weten wat zij en haar zus hebben geërfd; een Gabriel Metsu, zoals kenners denken? Een kopie ervan?

Expert John Hoogsteder vindt het schilderij te warm van kleur en te grof voor een Metsu en gaat op onderzoek uit. De gesigneerde G is niet van Metsu, maar van Van Geel. Metsu was bekender, en pronkte met Van Geels veren. Hij taxeert het schilderij op een kwart miljoen euro, een record in 35 jaar Tussen Kunst en Kitsch.

Dit mag je thuislaten

Wie zelf zijn geluk wil beproeven bij een van de opnamedagen van Tussen Kunst en Kitsch kan zich de moeite getroosten als het om zakhorloges, geschilderde miniatuurtjes, moderne Hollandse landschappen of koperen duiten uit de zeventiende eeuw gaat. Daar komen er elke opnamedag tientallen van voorbij, zeggen de experts.