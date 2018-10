Onderzoek: 'Duurzaam beleggen is wereldwijde trend'

Hoewel beleggers enthousiaster worden over duurzaam beleggen, valt op dat Nederland op dat vlak nog wel achterloopt.

In Europa zegt een kwart van de beleggers meer waarde te hechten aan duurzaam beleggen en wereldwijd geldt dat zelfs voor bijna drie op de tien beleggers. Vooral in Azië staat het hoger op de agenda.

Institutionele beleggers in Nederland, zoals pensioenfondsen, behoren volgens Schroders juist al langer tot de voorhoede als het gaat om verantwoord beleggen.

"De trend die we al jaren zien, en die is begonnen bij institutionele beleggers, is nu volop omarmd door de particulier", zegt Hein Kuijpers van Schroders Nederland.

'Duurzaam handelen biedt beter financieel resultaat'

Van de Nederlandse particuliere beleggers investeert een meerderheid van 60 procent in bedrijven die binnen de eigen sector het duurzaamst zijn, wat ook wel de best in class-benadering wordt genoemd.

Wereldwijd stelt 52 procent van de beleggers ervan overtuigd te zijn dat bedrijven die duurzaam handelen uiteindelijk een beter financieel resultaat zullen bieden.

Zulke bedrijven zouden zich volgens deze respondenten beter op de toekomst voorbereiden. In Nederland ziet 34 procent van de ondervraagden dit als hoofdreden om te investeren.