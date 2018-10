Zweedse systeembank Nordea verhuist maandag naar Helsinki

Vanaf die dag zijn er in totaal acht banken in eurolanden die officieel 'te groot zijn om om te laten vallen'.

Dat zijn de megabanken die door een overheid gered moeten worden als ze in de problemen komen, om een domino-effect dat het hele financiële systeem raakt te voorkomen, zoals tijdens de financiële crisis wel gebeurde.

Nordea is in marktwaarde bijna even groot als ING, de enige Nederlandse systeembank volgens de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). De bank is een stuk groter dan ABN AMRO en Rabobank, die samen met ING in Nederland als de grote drie worden gezien.

Nordea wil profiteren van duidelijkere regelgeving in Europa

De FSB, die in november met een nieuwe lijst van systeemrelevante banken en verzekeraars komt, voert beleid om het gevaar van megabanken in te dammen. Een van de maatregelen is dat sinds de crisis eerst naar aandeelhouders van banken wordt gekeken als het fout gaat, zodat tegoeden van spaarders minder snel in gevaar komen.

Met de verhuizing wil Nordea profiteren van de duidelijkere regelgeving in Europa, zo liet topman Casper von Koskull weten, die een van de slechts twee medewerkers is die fysiek naar Helsinki vertrekken.

In Finland wordt Nordea in een klap het grootste beursgenoteerde bedrijf, voor technologiebedrijf Nokia. De financiële toezichthouder in het land heeft 10 procent meer personeel aangetrokken voor al het extra werk, ook al ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor het toezicht straks bij de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt.